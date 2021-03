Cabo_Primero_retirado | Felicitaciones al ministro Javier García por esta iniciativa, de parte de toda la familia de las Fuerzas Armadas. Los militares de Durazno ya no aguantamos más que por cualquier cosa nos manden hacer un enema.

Montaño | Hay 135 personas con experiencia reciente en gestión de salud pública que pueden aportar mucho a la congestión esa. Si hacen un llamado con el perfil ASSE-Militares, ganamos tranqui si no nos guampean. Chupala Cipriani...

Granadero_por_siempre | En 2019 hubiera escrito algo así como “al fin un hospital en donde no les van a cortar el pito a niños de ocho años solamente porque se vistieron de mujer un par de veces”, pero hoy en día, lleno de decepción y con todo el dolor en el alma por la forma en que el general Guido Manini Ríos fue absorbido por la politiquería, no tengo más remedio que escribir “seguro que en este hospital también les van a cortar el pito a niños de ocho años solamente porque se vistieron de mujer un par de veces”.

Sandra | Soy trabajadora del hospital de durazno y me tiene podrida la tortilla de la cantina si arreglan eso los voto

Camilo_IPA | ¡Fuera militares de la salud! ¡¡La salud no puede manejarse con verticalismos ni obediencias ciegas, la salud tiene que encararse con una perspectiva holística, humanística y liberal!! No sólo no estamos haciendo lo que deberíamos haber hecho hace tiempo, que es sacar a los médicos de los hospitales, sino que ahora encima metemos militares. #YoLosVoteYMeArrepiento

V_De_Vendetta | Acto uno: se declara la plandemia de coronavirus. Acto dos, envían a los Hércules a buscar los ultrafreezers. Acto tres, los militares se meten a gestionar hospitales de ASSE. ¿Cómo se llama la película? La película se llama VÁYANSE TODOS A LA CONCHA DE SU MADRE, MANADA DE OVEJAS DEGOLLADAS, EN INTERNET SON TODO GUAPOS, PERO CUANDO ARMÉ LA INICIATIVA DE IR A INCENDIAR VACUNATORIOS NO FUE NADIE!!! Y LO PEOR ES QUE EN LA PÁGINA DE FACEBOOK 1.500 PERSONAS PUSIERON “ASISTIRÉ”. NI BIEN SE TERMINE TODA ESTA PAYASADA ME VOY A TENERIFE A PONERME UN QUIOSQUITO.

Ángeles_Bertegarray_Maldey | Esto es una vergüenza, el gobierno está en manos de los militares, es como si fueran los dueños del país, y no podemos hacer nada!! ¿El Ministerio de Defensa gestionando un hospital del interior del país? Esa labor NO LE CORRESPONDE. Eso lo tiene que hacer el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca!!! Los empresarios rurales conocen mejor que nadie las particularidades de los tratamientos de las personas que viven tierra adentro, como los peones rurales y sus familias. Al final, cambian los gobiernos pero el campo sigue siendo el sector más postergado.