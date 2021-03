Camilo_IPA | Por un lado me parece que es un deporte hermoso porque todos deben ir juntos, coordinados y hacer un esfuerzo cooperativo y colectivo. Pero por otro no me gusta que todos deban ir por un carril y no se admita que se salgan, una especie de disciplinamiento que no está bueno. No sé si será porque estoy trabajando como coordinador de recreo en el Colegio San Pedófilus, pero me está cambiando la cabeza, me siento más de centro.

Montaño | ¿Otra vez festejando segundos puestos? Si se levanta Guillermo Douglas de su canoa, se tira al agua abrazado de una garrafa. Yo creí que habíamos aprendido de Malasia 97, pero veo que no: ¿saben que el Churrasco Pelegrín es operador de AM Libre? ¿saben que Púa tiene un carro de arepas enfrente a Gay Mar y Tu Gay?

RR_Working_Class_Error | Bien por esos guachos remeros que nos enseñan que podemos reconstruir la educación y la cultura de trabajo “espalda con espalda”!... bah, en este caso “rodilla con espalda”. No me voy a resignar, ¡se puede! Como hicimos en el sindicato del subsidio! @miguelchagas, @leosarro @charletagundelzoph ¡ ALQyL! ¡LPQTP!

Celeste | Bravo! Uruguay, tierra de remeros, de científicos pelados y de niños de Tala que ganan concursos en la NASA con robots que recogen soretes flotando por la falta de gravedad! Se puede!

Aguante_Polémica_Bar | AL FINNNNNNNN....... EL REMO ES PASIÓN EN TODOS LOS PAÍSES SERIOS, PORQUE SE NECESITA DISCIPLINA, COORDINACIÓN, EMPRENDEDURISMO Y SABEN QUÉ? (Y LO PONGO EN MAYÚSCULAS): tirar todos para el mismo lado. ADEMÁS REMO ES EL ÁGUILA QUE FUNDÓ LA CIUDAD DE ROMA, ME DIJO MI HIJA CHICA

Don_Cosme | Dejo la cédula por el tema de la vacuna: 1.746.385-3. No sé si quedo anotado así, o hay que llevar algún otro papel. Le pregunté a mi hijo pero no pude sacarle ningún dato porque dice que el virus es todo un verso para dominarnos, que leyó a un filósofo que no es médico pero sabe todo sobre los virus. Me parece que me quiere matar para quedarse con la casa de Los Titanes.

Sororaantiespecista | Así que competencias de remo? Ya no hay que poner nada sobre el #8M, no? La dejan por esa? Está bien. Igual a mí el #8M me chupa la abertura uretral, porque terminó siendo cooptada por reformistas súper especistas, que el #9M ya están sacando la lecha a las vacas, lana a las ovejas y haciendo otras cosas al resto de las hembras no-humanas. Las he visto hasta matar mariposas, que si me apurás son más femeninas que mucho tortoni susuki que vi en la marcha.

Toso | Yo los conozco a los de remo, serán unos cracks pero son terribles soretes.

Mauri | Todos faloperos, se inyectan gotitas para la nariz en las venas y después no los para nadie, pero a los 35 años están hechos mierda. Ojo, es en todos los deportes igual. Si cuento las cosas que vi en los campeonatos de scrabble no me van a creer.