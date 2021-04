En_el_Hornir_Cantú | No me extraña que mezclen hombres y monos, si hace tiempo que están con el experimento de convertir a las personas en ovejitas. Lo más curioso es que es un plan secreto pero Bill Gates fue dejando pistas muy elocuentes en videos de YouTube. Pensás que no se puede ser tan sádico? Acordate de que el Buscaminas a veces no tenía solución y te tenías que explotar.

Cienzia_Hindependiente | @En_el_Hornir_Cantú SIII ES VERDAD SOY UN CIENTIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE BORUSSIA DORTMUND Y LO QUE ESTAMOS VIENDO ACÁ ES INCREIBLE NO SOLO TIENEN A LA GENTE COMO OVEJAS SINO QUE A LA GENTE DE LA CIENZIA NOS ESTÁN HOBLIGANDO A FABRICAR VACUNAS FALSAS Y A METER ENFERMOS EN LOS CTI SIN AUTOCSIA PREVIA NADIE DICE NADA POR miedooo PERO ESPERO QUE HAYÁ EN URUGUAY DESPIERTEN. URUGUAY ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS LOS ALEMANES.

Popi_1899 | Mezcla de mono y humano?? En cada clásico lo veo en la tribuna de enfrente, contrátenme para asesorar a estos chinos AHJAJAJAJ. Ah no, ojo que a los monos de la Ámsterdam les decís “Chino” y quedan como el mandril, que tiene la cola toda roja!! AHA JAJAJAJJA. Gente, no queda otra que ponerle humor, porque la situación es lamentable. A lo de los árbitros, me refiero.

CAMILO_IPA | @Popi_1899 Es un chiste de fútbol, no? jajaja, está bueno, es un sentir bien popular, aunque históricamente fue usado para distraer a las masas, en ese sentido siempre pensé que los que iban al fútbol eran un poco monos jajajaja. Ojo, ahora estoy muy a full con el encare vegano de Villa Española, hemos hecho mucha cabeza a nivel barrio, aunque a mí me queda como a 9 km, según google. Vamos Villa, vamos por la Copa Liguillaaa!

Paul Illa | No sé cómo tomar la información. Por un lado, me sorprende porque yo creía que eso ya existía o al menos me había explicado la existencia de varios programas de TV uruguaya por ese lado. Por otra parte, no me queda claro qué tan científico es esto si lo que va a salir de taaaaaaaanta investigación son medios monos. Por ahí es un caso de pseudo ciencia. Habría que ver si no se publicó algo de eso en Extramuros.

Diputado Suplente | Jsajajajaj...ahí tenés los inventos que hacen los “científicos” del SMU uruguayo, brazo del Partido Comunista. Van a crear monos y después quieren que el gobierno se siente a hablar con ellos...¿en qué idioma hablan los monitos? Es como dice Graciela Bianchi, no hay monos con hambre, hay monos y punto.

Leo_el_ Periodista_centrado | Por favor!!! Estos foros deberían estar moderados y regulados por el medio de comunicación que los crea. Yo propongo que solamente podamos comentar noticias los que tengamos una foto en el perfil con nombre y apellido, seamos periodistas de investigación serios y tengamos las dos dosis de la Pfizer con código QR y todo. Menos de eso, es empobrecer el debate democrático.