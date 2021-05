Ciudadano preocupado | Cuando me pedían que votara a Lacalle Pou, dije que este era otro gobierno lleno de comunistas. Ahora resulta que no sólo le dejan tener plasmas en las celdas a los delincuentes, sino que se los van a cambiar por reducción de la pena. ¿Qué sigue? Que los cortes se los cambien por días en un all inclusive? Que vuelvan los milicos... no había chorros, ni plasma. Ni condena había.

Sonia | Hola escribo para averiguar bien, porque me llamó mi marido del Comcar para ver cómo hace para sacarse plasma y en que parte del cuerpo está. Es medio petiso, era jockey... pero calculo un día menos saca.

Itatí de Sauce de Portezuelo | Ya está, fracasamos como Humanidad con h mayúscula, como dijo el Presidente. Ahora resulta que los chorros, los delincuentes son los que nos van a salvar y encima los tenemos que soltar antes. Eso es fracasar como Humanidad. ¡Que nos salven pero que se pudran ahí!

Pía | Ustedes sabían que Uruguay es el único país en que los delincuentes están libres y los honestos tras las rejas? Digo, era así, ahora con el nuevo gobierno ya no es así, pero era así y entonces sigue siendo un poco así, porque soy una convencida de que en la vida no hay situaciones, hay PROCESOS. A los delincuentes les pondría yoga pero también les sacaría colchones o lujos así para que conecten con lo que hicieron y no se crean que es todo un viva la pepa.

Raúl_Honesto | ES TAL CUAL @Pia NO SE BIEN POR DONDE IBA LO TUYO PERO TAL CUAL. SI EL ZURDO DE GANDINI QUIERE SOLTAR A LOS PRESOS LE DIGO AL PRESIDENTE LUIS QUE SIGA CON LA LIBERTAD Y RESISTA LA DICTADURA SANITARISTA QUE ES COMO LO DE LOS NAZIS QUE PRIMERO LE PUSIERON TAPABOCA A LA GENTE Y DESPUÉS VINO UN SOCIALISMO TOTAL QUE NO TE PERMITÍAN TENER NI UNA FERRETERÍA SIN CONTROLAR LOS PRECIOS QUE ES LO QUE NO SE DICE DEL NAZISMO PERO ES LO PEOR PORQUE DE AHÍ SURGEN LOS OTROS EXCESOS QUE SIN DUDA TUVO ESE RÉGIMEN. ESTUDIEN.

Uno_de_los_pelados | No me extraña que los medios sigan desviando la atención con falsas noticias de esta plandemia. Lo que sí me duele es el silencio de los intelectuales cuando las papas queman. Dónde está Franklin Rodríguez??

Lucy_ de_COETC | ¿Pero es cierto que Gandini propuso eso? Yo sólo escucho a Darwin Desbocatti y hoy contó la idea de Gandini y dijo que los que la apoyaban eran todos unos tarados y se rio. Pero más tarde dijo que los que pensaban que la propuesta de Gandini era mala, también eran unos tarados y se rio. No sé, no entendí.

Ciudadano preocupado | Leyendo los aportes de todos, llegué a la conclusión de que la idea es que todos tengamos genes de delincuentes y no haya diferencias entre la gente de bien y los pichis. Vendo todo y me voy a las Termas.