Liberal | El País, como siempre, demuestra que le tira cada vez más la zurda. ¿Por qué no titulan: “de cada 10 legisladores, 3 son demócratas, 6 son marxistas y 1, llamado Gerardo Nuñez, es estalinista y apoyó el golpe de estado”? Al final la libertad de empresa no soluciona todos los problemas. Ya no sé en qué creer.

Juan C Pita_Goras | Si si si, mucha ideología pero matemáticas nada. 33,33% + 33,33% + 33,33% + 3% = 102%. Lo otro que puede estar pasando es que el liberal o el socialcristiano también se considere un poco comunista... no sé. Mejor creer que es un error matemático.

Pseudo rocker | ¿Y cuántos de ellos están con el negocio de las vacunas o el virus inventado por Pfizer, Coronavac y Soros? Más del 100% seguro.

F_Ponche_de_Limón | La propia distinción entre izquierda y derecha ha dejado de ser útil y por ese motivo está siendo superada en todo el mundo. Es una distinción completamente simplista, infantil y maniquea, ante una realidad que invita a una mayor complejidad conceptual. Los políticos se dividen entre buenos y malos administradores.

Coherente | Qué van a ser de izquierda seis de cada diez??? Ni a palos, como mucho serán de esa “izquierda” que ya no es izquierda. Es más, te diría que en el Parlamento hoy por hoy ya no queda nadie de izquierda. Ojo, para mí genial, porque soy de derecha a morir.

Diego | Es como dice Darwin, acá son todos unos limitados, hay que aprender de la NBA jajajajaj

Luchador | Váyanse a la mierda. Estamos hartos de que se peleen los políticos por un tema de votos y por los negociados del hijo de Tabaré con Gandini, ahora inventaron esto de izquierda y derecha??. Yo siempre digo que los problemas no son de izquierda ni de derecha para los laburantes que nos tenemos que levantar a las 3 y media de la madrugada, 4 menos cuarto como mucho

Rosa | @Luchador, uh, qué duro, de qué laburás?

Luchador | @Rosa En realidad entro de tarde porque laburo en un banco, pero me gusta madrugar para después poder hablar con más autoridad cuando salen estos temas. Tengo esas cosas. Dice mi psicólogo que puede ser porque soy un tanto facho. Es por un tema de mi infancia. En fin, @Rosa, me abrí mucho contigo, me sentí muy cómodo, pasame tu whatsapp si no te parece atrevido.

Camilo_IPA | No se peleen! ¿No se dan cuenta que es una gran noticia? porque de alguna forma es eso de la hegemonía de la que hablaba Gramsci en la fotocopia aquella de “Cuadernos de la cárcel en marcha”. Pero no quiero seguir hablando de esto que se viene el 20 de mayo y debemos enfocarnos en eso, aunque no me llamaron para ninguna actividad.

Walter Marginal | Está muriendo el futbol de OFI. Hagan algo.