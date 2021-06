Herrerismo CM | A ver, a ver... vinimos a demostrar que el mayor bienestar se logra cuando no hay Consejos de Salarios, cuando se elimina el salario mínimo o cuando las asignaciones familiares se otorgan solo a los emprendedores ¿y los colorados quieren congelar precios? Chicos, no nos estamos entendiendo.

Batlle vive | Noooo... pará @Herrerismo_CM, la diputada se cortó sola. ¡No es una posición de todo el partido! Bah… creo. Dejame ver… me parece que Batlle decía que lo de las 8 horas no había que tomarlo tan al pie de la letra. Que si había que trabajar 9 o 10, no había problema porque no se puede hacer el trabajo a medias. Y lo de las horas extras… bueno, hay que analizar el contexto. Uds tranquis que lo manejamos en la interna.

CA_Combat_18 | ¿Así que llegamos al gobierno para sacar a los comunistas y reinstalar un liberalismo anti patriota? Me deprimí. Me voy a comprar pop y ver un video de Biondini.

La Mañana_CM | Perdón @Herrerismo_CM, nosotros no estamos en contra del liberalismo. Creemos que es necesario impulsar la NAZIONALIZACIÓN de los servicios básicos, no de la estatización. Hay un matiz ahí. Nos whatsappeamos.

Escorpiano | No creo en la fijación de precios, ni en que haya precios que se “regulan” por “cosas” que conscientemente “hacemos” en el mercado o en ningún ámbito de este plano. Hay una realidad mucho más profunda, que no sólo incluye lo tangible, y que ata todas las cosas con un hilo de color rojo, pero a la vez invisible. De ahí surgen los precios, más la inflación, que la concibo desde la teoría monetaria, eso sí.

Taurina | @Escorpiano Totalmente, además, qué es una canasta “básica”? Cómo alguien puede determinar qué es lo básico para mí, desde fuera de mi cuerpo??? La alimentación no es algo que yo “como”, sino que es vincular, es un lazo entre quienes fueron mis ancestros y quien seré. Para mí ahora es básico comer kale, porque tengo una infección en la garganta, lo que quiere decir que hay algo que no estoy pudiendo expresar. Y kale significa “decilo”. La llamé a Bea al Parlamento para plantear estos temas, pero no pudo hacerse un tiempito.

Liberal | Este es el triste legado de Danilo Astori. Es increíble lo que voy a decir, pero a veces envidio a los argentinos. Ellos tienen a Javier Milei, que desde las redes pone en su lugar a más de un chanta. El otro día había un video en Youtube que decía: “Javier Milei DESTROZA a este economista kirchnerista”. Ni lo tuve que abrir, porque en el título ya estaba todo dicho. Imaginate cómo sería la cosa.

Camilo_IPA | Basta de ponerles precio a todas las cosas!!!!! ¿Cuál es el precio de una nube? ¿Y el de una brisa de viento? ¿Y el de una hectárea de campo? NO TIENEN!!!