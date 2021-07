No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Epidemiólogo | Qué crueldad. No terminó de circular el virus, con todo el daño que hizo en España y ya empieza una gira de Drexler. Ojalá las autoridades recomienden nuevamente el aislamiento, porque puede ser letal exponerse a una canción de amor de Drexler con las defensas bajas.

ADU | Hemos logrado avances en el etiquetado de los alimentos aclarando cuando algo tiene azúcar agregada, pero no esperábamos un chorro de glucosa de este tipo. Nos gustaría juntarnos con Andebu para ver si los locutores de las radios pueden avisar antes que van a pasar la canción.

Millán y Arapey | Cada vez que escucho la palabra Drexler desenfundo mi revólver.

Gorzychanski | Bueno, creo que están exagerando. En España también puede empezar una nueva gira Sabina y no sé qué es peor. Le damos palo a Jorge porque es uruguayo.

AzulAmanecer | Ignorantes, no hablen de Drexler si no saben nada de música. Yo soy profesora de música de la escuela y no puedo ponerles canciones de Jorge a mis alumnos porque son demasiado difíciles de cantar. Aparte, los deprime un poco. Eso cuenta también.

Alba_Comité A Relinchar | No saben qué hacer para tapar las 850.000 firmas que el Pueblo Uruguayo juntó para derogar la LUC y frenar a este gobierno privatizador. No sé quién dijo por ahí que hay que controlar lo que dicen los medios de comunicación. No sé si está tan mal esa idea.

Juan Carlos_Campo Verde | No saben qué hacer para tapar el homenaje al GACH que hizo nuestro Gobierno y frenar las iniciativas modernizadoras que pide a gritos el Pueblo Uruguayo. No sé quién dijo por ahí que hay que controlar lo que dicen los medios de comunicación. No sé si está tan mal esa idea.

Líber | A mí me dijeron que a Jorge Drexler le pidieron para armar un tema contra la LUC y él dijo que lo hacía sólo si le pagaban 100.000 euros. En fin, un nuevo caso de un artista “popular y comprometido” pero que termina haciéndole el juego a la derecha, como Jaime Roos, que se negó a que la tapa de su próximo disco fuera una foto suya con la camiseta de Villa Española. O sea, el tipo salió en un disco con la camiseta de Fenix... de Fénix!!!! Un cuadro que lo más político que hizo en toda su historia fue sacarle un empate al Torque de Bordaberry. Y no quiere salir con la camiseta más combativa del Uruguay... Andá!!!!!

Camilo_IPA | Con todo respeto, los compañeros del Villa Española me decepcionaron un poco. Yo pensé que en algún momento iban a sorprender al país parando de jugar en el medio de un partido para que aparezcan los tupamaros desaparecidos, o algo por el estilo, pero no hicieron nada. Les mandé la propuesta, de hecho, y me ignoraron. Y encima tuvieron el tupé de escribirme para avisarme que debo dos meses de cuota social. Yo no les voy a pagar para que sigan siendo obsecuentes con el sistema. #BoicotVillaEspañola #CancelVE.