Ola_esperanza | Hace tiempo se sabe que Uruguay puede conquistar el espacio, gracias a todo el tema de las Ceibalitas. No puedo decir todo lo que me contaron, pero en pocas palabras lo que pasó es que un grupo de escolares de 3er año de la escuela “Escuela”, de un paraje que no tiene nombre, del interior de Soriano, hicieron todos los cálculos. Con un poco de ayuda de la maestra Irma, pero sobre todo porque las Ceibalitas vienen con calculadora científica. #orgullo #Uruguay #Volveremos

Ud_qué_opina | Hablan del espacio exterior justo ahora?? Miren que se nota que es para no hablar del SEÑOR Luis Suárez, porque es una vergüenza que no lo pongan después de todo lo que le dio a la selección, y es una vergüenza que lo pongan cuando evidentemente está GORDO y no puede rendir lo necesario.

Farándula | Es verdad, y ya se comunicaron con Luis Heber de León para hacer la película!!!! Ya está hasta el actor elegido, por eso vieron a Tom Hanks el otro día en la zona del Parque Rivera!!

Rafael Radisson | Ustedes saben que luego de cerrar el GACH, me tomé unos días de licencia para descansar pero veo esto y no puedo estar ausente. Me gustaría poder participar asesorando. Tiro alguna propuesta, honoraria, como siempre. El lugar de lanzamiento está cantado, Cabo Polonio. Manden gente abrigada, no se puede hacer fuego dentro de la nave, ojo con abrir las ventanillas. En principio eso, si no me responden vuelvo a escribirles.

Rinocertonte | Yo sabía que nuestras queridas fuerzas armadas estaban juntando el dinero de las jubilaciones para financiar un proyecto nacional y ahora estoy super contento de saber que ese proyecto trascenderá los límites de la patria. Muy orgulloso y dispuesto a dar una mano. Mientras tanto les puedo ir pintando los árboles de blanco, si quieren.

Oriental | Durante toda la guerra fría no hicimos ABSOLUTAMENTE NADA para competir con la Unión Soviética, pero ahora que ese país no existe más, nos da por entrar en la carrera espacial. Lamentable. Me acuerdo cuando en 1975 fuimos con un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea con la propuesta de mandar una camioneta Indio al espacio para ver si empezaba a orbitar alrededor de la Tierra y se rieron de nosotros. Obviamente que no era como mandar un satélite o un cohete, pero por lo menos era ALGO!!! Saben quién fue el único que nos dio pelota? El presidente BORDABERRY!!! Un CIVIL!!!! La batalla cultural no la empezamos a perder cuando llegó el Frente Amplio al poder, la empezamos a perder cuando dejamos que un civil nos corriera por la derecha!!!!

Camilo_IPA | Si es para acercarnos a las estrellas, no me importa que sean militares los que vayan. Porque en el espacio somos todos polvo cósmico y las diferencias se difuminan como la aureola de la Vía Láctea. ¡Espacio, amor y Villa Española!