Liberal | En Estados Unidos, si un agente del Estado intenta sacarle su arma a un ciudadano que paga sus impuestos, se come siete balazos en la espalda. Por algo ellos son la democracia más grande y más libre del planeta y nosotros una república bananera autoritaria. ¡Viva la libertad, carajo!

No press | @Liberal, tal cual!!! Acá tenemos que copiar lo que está bien y no lo que hace Alberto Fernández. En EEUU hay una especie de LUC que dice que si hay presunción de que podés estar por cometer un delito, te pueden disparar para evitar que lo cometas. Por eso han muerto tantos negros. Pero la gente se deja confundir por el ruido y cree que es por racismo.

Tato | Hace unos años agarraron al Chengue con unas “mujeres” que iban armadas con calibre 45 y no hubo tanto relajo... jajajajaja... Hola, soy Tato el Standapero y estoy ofreciendo mi servicio de chistes picantes para murgas de la Unión que ya no saben cómo hacer reír, pero no quieren perder su esencia.

Juan Carlos | No podemos culpar a estos jugadores de llevar armas para dárselas a un delincuente barrabrava con el objetivo de matar a otro barrabrava. Nadie les dio herramientas para saber manejar el éxito y el dinero. Además, de última si llegaba a destino iba a ser un ajuste de cuentas y eso se contabiliza aparte en las estadísticas criminales.

Rosabel Isaura | Es horrible el nivel de violencia en la sociedad, la real y la simbólica. Yo los metería en cana y que los violen.

Esteban, trabajador del vidrio | “Apronte bien esos fierro, nadie se dueble, nadie se dueble” (Cita Rosa)

Periodista_Instituto_Gol | Sin lugar a dudas, el caso Schiapacasse deja al desnudo determinados hechos que se dan en nuestro fútbol uruguayo de cada día, con la participación de ciertas personas provenientes de algunos lugares. Soy de los que siempre digo de que en la vida hay que ser muy claro, sobre todo frente a ciertas circunstancias que se vinculan a un montón de situaciones. Y me hago cargo de lo que digo.

N3st0r | Lo que pasó en Maldonado fue lamentable y no es sólo una anécdota, es una realidad mucho más estructural. El que piense que esto es de ahora se equivoca. La cosa comenzó en el período de pases, cuando Peñarol trajo al Cachila Arias, que es medio rope pero marca y hace goles de cabeza, mientras que nosotros trajimos a Gigliotti, que es como un Bergessio de El Clon.

Natalia | Quizá parecerá una pavada, pero todo esto disparó una investigación sociológica sobre gente portadora de caripela y de apellido difícil de pronunciar al mismo tiempo. Se llama “¿Muy plancha para tanta consonante? Un abordaje desde la decolonialidad del(os) lenguaje(s) y las identidades en disputamiento” y ya tenemos una entrevista agendada con Grossmüller. Ojalá la ANII apoye.