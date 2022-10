Fábrica_de_chicles | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA la próxima danos bola a nosotros, infeliz. Si los de los cigarros ya la hacen toda. ¿Costaba mucho dejarnos agregar un sellito que dijera “mascar es beneficioso para la salud”?

Carmen | Pero pará... ¿no se arma una lista de prelación? Porque en ese caso, los otros candidatos pueden ir agarrando otros laburos mejores y queda él. No creo que Manini lo deje ser candidato ni a edil, así que seguro cuando le toque, agarra.

Pelota_ al_ piso | Hay que mirar para adelante y reflexionar sobre asuntos que tienen consecuencias sociales complejas, como lo que pasó en Salto con el monumento de Luis Suárez. Le cortaron las piernas, nada menos. Estos muchachos, que dicen que salieron a festejar un cumpleaños, ¿se hacen responsables si ahora el máximo goleador de la selección tiene una lesión?

Despierto | Hay fuerzas globalistas operando contra el país. Con este episodio demostraron que tienen la capacidad de amenazar a todos los oftalmólogos, pediatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales y demás médicos de toda América para votar contra Salinas. Alguien duda de que son capaces de hacerle una cama a nuestro presidente para obligarlo a hacerse amigo de Astesiano desde 1999? Qué inocentes son los uruguayos a veces.

Nelson | Que la chupe Salinas, una vez en el balneario Solís casi me pisa con el auto, cuando se me había trancado una chancleta, y le grité de todo. Nunca se lo voy a perdonar. Después vi que había llevado a Cabildo Abierto hacia el socialismo y lo empecé a amenazar más sistemáticamente.

Camilo_IPA | @Nelson, de pronto tú no te das cuenta de que a Daniel no le importa el resultado sino el proceso. Tener cero votos puede significar que uno nunca dejó de luchar por lo que cree. A mí me pasa a menudo en las asambleas del Ceipa y no por eso dejé de ir. Dejé de ir, pero por un tema de mala vibra. Igual, con Salinas tampoco estoy de acuerdo en todo, porque detrás de sus propuestas copadas, seguro está LA MEDICALIZACIÓN DE LOS VÍNCULOS.

Romi_FCS | @Camilo_IPA Me gusta tu cabeza. Acá en la facultad hicimos una performance escupiendo unos estetoscopios, en protesta. Si esto no cambia la votación en la OPS, vamos a ir por más, porque entendemos que no hay nada más político que la relación gargajo-tecnología médica.

JuanCarlos890 | Y no puede ser el presidente de una Copa AUF-OPS, o algo así? Como premio consuelo puede estar bien. Es cuestión de armar una OPS a la que no le televisen las resoluciones y nadie sepa bien si importa o no. Capaz integrada por médicos medio clase B, de los que te van a ver con la emergencia móvil y te dicen que es un virus que anda en la vuelta. Es cuestión de impulsar la idea.