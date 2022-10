Artigas_1973_Recargado | Y bueno, si hay que arremangarse para combatir al comunismo y expulsarlo del reparto de comida al pobrerío, se hace. Embarrarse las botas con tuco tibio no era el camino glorioso que soñó el General para los custodios de la Patria… pero peor sería terminar como en Costa Rica, donde la única forma de cumplir con el deber es entrar a la “policía”. Me quedo con la salsa de tomate camuflada, toda la vida.

Cotelo_López | ¿Y qué pasa con los compañeros de la Intendencia que repartían esos alimentos hasta ahora? ¿Los militares los dejan sin tarea? Nunca más empleado público contra empleado público.

Cnel. Brandzen Rivera | Comprendo la sana intención que guía los pasos del gobierno (al menos de una parte de él), pero los profesionales del Ejército no nacimos para esto. Nos preparamos cabalmente para pintar de blanco los troncos de los árboles, hacer guardia por donde nadie pasa. Desde hace unos años también andamos atrás de las urnas… me refiero a la población del Congo o Haití.

CapullitoDeAlelí | Hay abundante bibliografía para saber que Uruguay no necesita Ejército. ¿Sabés qué precisa Uruguay? Milicias de amor, solidaridad y HUMANIDAD. ¿Y sabés qué precisa el pueblo haitiano? Resiliencia y buenas vibras. Con eso ya solucionan todo los líos que tienen.

Cnel. Brandzen Rivera | @CapullitoDeAlelí Qué buena propu, Capullito. También podríamos organizarnos para que cientos de colibríes mensajeros repartan alimentos saludables por Casabó y Cerro Norte. ¿No te parece otra gran idea? Ojo que no te los vayan a bajar de un escopetazo, jajajaja.

Analista The Morning | En estos momentos nos damos cuenta de lo importante que sería aprobar el proyecto del Senador Manini de liberar a los militares presos. Esa gente te puede organizar la llevada de comida. En un día te cubren, desde el aire, todo Montevideo. Hay experiencia sobrada en tirar bultos desde aviones.

María Marta | A mí me encanta García, bien recio, siempre en los momentos que importan, como cuando se cayó el helicóptero que llevaba las vacunas y él les dio medallas a los pilotos. Pensar que hace poco se burlaban de él porque se parecía a un personaje de Los Picapiedras, el mandadero de la fábrica, creo, pero ahora nadie se anima a jorobarlo.

Luisa Élida Carboni de Albornoz | ¿Por qué en vez de gastar esa plata en mantener gente que no ha estudiado no se la dan a la Universidad? Este muchacho Rodríguez Arim, no le entiendo nada, pero parece muy buena persona. Mi marido dice que debe ser comunista como todos, pero no le hagan caso.

Co_Orsi_Y_Pepe | Me parece lamentable que el Ejército sustituya al pueblo organizado, pero hay una manera de hacer que la experiencia valga la pena: que dejen comida y levanten adictos a la pasta base para internarlos en un cuartel y desintoxicarlos a las patadas. Es difícil, me dirán algunos. Sí, pero si le sacamos a la vida las hermosas utopías, ¿qué nos queda?