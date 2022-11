Balotaje. Invento francés al que recurrieron Julio María Sanguinetti y Danilo Astori para evitar que el Frente Amplio ganara las elecciones en 1999.

Batalla, Hugo. Político y abogado. Número dos de la Lista 99, protagonizó, tras la muerte del líder del sector (ver Michelini, Zelmar), la mayor hazaña de dilapidación de capital político de los tiempos recientes. Entre 1984 y 1994 su sector pasó de ser la fracción mayoritaria del Frente Amplio a obtener un único diputado dentro del Partido Colorado. Algunos observadores atribuyeron las malas decisiones de Batalla a la influencia del Don (ver Sanguinetti, Julio María), junto a quien llegó a la vicepresidencia. Otros creyeron durante cierto tiempo que en realidad se trataba de un personaje creado para desprestigiar el trabajo del actor Ricardo Espalter (ver Pinchinatti, Ricardo).

Batallón Florida. Unidad militar encargada de proteger el Palacio Legislativo. Su récord actual es cero victorias y una derrota.

Batlle y Ordóñez, José. Tras idear la mayoría de las instituciones de gobierno en Suiza, el joven José Batlle y Ordóñez decidió regresar a su país en 1899, a pesar de los ruegos de los ciudadanos helvéticos, para fundar el primer Estado de Bienestar de la historia. Se vio obligado a crear el Ejército moderno para poner fin a las revueltas feudales de los caudillos blancos (ver Caudillismo), pero una vez apaciguada la campaña abolió la esclavitud, creó el seguro de desempleo, separó a la Iglesia del Estado, construyó el estadio Centenario con sus manos, instituyó todas las empresas públicas, inventó las plantas potabilizadoras de agua, inició el reparto de tierras y fabricó el primer automóvil producido en serie.

Batlle, Jorge. Sobrino nieto de José Batlle. Debido a una mutación de su ADN, trató de desarmar todo lo avanzado por su antepasado, pero sólo consiguió destruir a su partido. Fue considerado gracioso por algunos.

Batllismo. Colección de ideas sueltas y políticas impulsadas por los primeros dos Batlle, elevadas a la categoría de doctrina por quién sabe quién y que nadie discute, ni siquiera los blancos (ver Blanco, Partido). Mezcla de estatismo, liberalismo garantista y anticlericalismo, fue apropiada por otro partido (ver Frente Amplio) que con ellas logró volver al gobierno. El expresidente Sanguinetti (ver Sanguinetti, Julio María) sostiene una idea de batllismo alejada de la que tiene 99% del país.

Beber. Comportamiento habitual en los lugares de decisión política (en orden de importancia: asados, encuentros informales, discusiones parlamentarias), donde suele ser la menos impresentable de las actividades desarrolladas. No todas las colectividades políticas la desarrollan con la misma elegancia y donaire (ver Blanco, Partido).

Bergara, Mario. Político considerado de izquierda desde hace no mucho. Suelen esperarse de él intervenciones sensatas e inteligentes que dejan afuera a 90% de la población.

Blanco, Partido. Partido político levantisco y ruralista desaparecido a comienzos del siglo XX a manos del Partido Nacional porque sus miembros montevideanos consideraban cansador andar corriendo atrás de las lanzas.

Boca. 1. Lugar del cuerpo del político por el que emergen las sentidas y honestas concepciones sobre la vida que su asesor le mandara por Whatsapp la noche anterior, a la luz de los resultados de unos focus groups. 2. Andrade, Óscar. Político comunista de gran capacidad oratoria y apariencia de enano alto.

Bolentini, Néstor. Militar y político uruguayo que actuó en la más reciente dictadura. De no muchas luces, tenía el mismo bigote que todos nuestros abuelos. No alcanzó a entender por qué no le estaba yendo bien en el debate por el plebiscito de noviembre de 1980.

Bolsonaro, Jair. Pícaro presidente brasileño, una suerte de Daniel el Travieso de la política latinoamericana. Sus divertidas diabluras, como socavar las bases de la democracia, azuzar la violencia política o destruir el Amazonas, le valieron algunos tirones de orejas cómplices de la derecha uruguaya.

British Schools, The. Institución educativa privada del barrio de Carrasco, donde cursó sus estudios el presidente Luis Lacalle Pou. Quienes no conocen la institución suelen asumir que sus estudiantes egresan con un inglés de excelencia, un poderoso capital social y una total ausencia de escrúpulos para la explotación de humanos fuera de su burbuja social. La realidad ha demostrado que se trata de un prejuicio: no hablan tan buen inglés.

Burgués. Sujeto político hegemónico de la mayoría de los partidos políticos uruguayos, particularmente Unidad Popular.