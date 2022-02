No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Nelson | Por un lado está muy bueno que haya este tipo de reconocimiento, pero es el mismo tema que con la tarjeta MIDES: tierras y dinero sí, pero que sea solamente para comprar ciertas cosas. Hay que buscar que los morochos se la gasten en alimentación o productos de primera necesidad, para que no pase lo de siempre: les ponés piso de parquet y te lo levantan para hacer el fuego del asado. Lo digo porque trabajé en políticas sociales toda la vida.

Líber | Nuevamente Senegal nos da una lección de solidaridad a la hora de repartir la riqueza. Y sería bueno no olvidarse que el proceso que llevó a este país a convertirse en la “Suiza de África” fue ideado por Esteban Valenti. No, señores, Valenti no fue a buscar diamantes a Senegal. Valenti fue a convertir un DIAMANTE EN BRUTO en un país modelo para África y el mundo.

Aurora | Pobre país!! Entregado al populismo, como toda África. Por eso prefiero siempre el modelo uruguayo, en donde si alguien quiere tener tierras, se las tiene que ganar. Y si eso supone que un terraja como Cavani se pueda comprar un campo al lado de la estancia que tiene mi familia en Salto desde hace 180 años, yo lo acepto sin chistar, porque no hay nada peor que el populismo. Igual creo que debería legislarse sobre qué tierras pueden comprar los futbolistas. Pero lo tiro como idea nomás. Entiendo que otra gente pueda estar en desacuerdo.

Juan_Carlos_VTV | No estoy del todo de acuerdo. Hay comparsas que sólo reciben unas cebaduras de yerba de los esponsores y a Senegal le dan dinero y tierras? No me extrañaría que detrás de esto esté Carolina Cosse y algún “afro” de esos que tienen cargos.

Itatí | Yo los vine siguiendo a estos morenos de camiseta verde y los quisieron re joder porque ¡jugaban todos los días! Un día con Burkina Faso, al siguiente con Egipto, al otro con Malawi, ni 24 horas descansaban. Lo que me llamó la atención es que se iban llorando porque quedaban eliminados, pero al otro día volvían a jugar ¡y clasificaban! Salud Campeones! Resiliencia!

Camilo_IPA | El fútbol como espejo de la realidad social: los afroafricanos corrían, se mataban en la cancha, pero quienes dirigían y DECIDÍAN qué hacer eran unos blancos Directores Técnicos, con mucha pinta de heteronormativos y me quedo corto. Encima lo televisan y de esa forma se normaliza la desigualdad. Triste. Nosotros en el Villa vamos a tratar de llevar de DT a Samanta Rodríguez para este año.

Ec. Marshall | Senegal. Que te den dinero en pago por tus servicios es como darte un problema. Se deprecia más rápido que el austral en la Argentina de Alfonsín. Estoy asesorando a los jugadores para que les den jirafas o rinocerontes. Activos físicos.