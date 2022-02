Chelo_Fernández | Esto no es casual, la referencia a “líneas que no se pasan” en el contexto de la mandanga presidencial indica que Delgado quiere participar en el concurso. Así que deberé comentar su actuación, la de la murga secretaria, la de las hectáreas de Colonización, la de la Torre Ejecutiva. La verdad es que fracasa en textos, es repetitiva en vestuario y puntúa bien en comunicación con el público. Queda en la puerta giratoria: puede ser campeón en el carnaval electoral 2024 o concursar como máscara suelta hasta el fin de los tiempos.

Comité_Senda_Geriátrica | Por un lado, hay que tener respeto por la investidura presidencial, como hubiera querido el general Seregni, pero, por otro lado, es difícil evitar los chistes sobre este mocoso, que se falopea para ver elefantes rosados y olvidarse de lo que está haciendo con el país. Pero, bueno, justamente, SIGA EL CORSO... Y lo digo como joven.

Revista_Moco_Blanco | COMUNICADO. Desde la Asociación La Mandíbula repudiamos los chistes que vinculan el noble alcaloide de los Polaco Goyeneche, los Fogwill y 90% de los sobreprimos del carnaval con lo frívolo, lo cheto y lo productivista. Seguiremos defendiendo el buen nombre de un estupefaciente que facilita la afectividad, la repetición de anécdotas, mirar VTV de mañana y los mensajes de texto a exnovias. Montevideo, 5 de febrero, 05:30. Los queremos mucho.

Frank | Según un estudio de la Universidad de Oxford, tiene más tablados encima Boris Johnson que cualquier miembro del Partido Nacional.

Carnavalero_nacionalista | @Frank No es así, señor. Lo que pasa es que la izquierda se ha apropiado de las expresiones populares, pero desde el Partido Nacional las sentimos bien nuestras, ya sea la batucada de los candombes, o los sketches de las murgas. Por lo menos el senador Gandini, que es el que tenemos para estas cosas, y hace años lo mandamos al tablado del Patinódromo, al Multicolor de La Teja o al Jardín de la Mutualista.

Paul | Hay gente que quiere y hay gente que pasa, pero ustedes la quieren toda, señor secretario de la Presidencia. Usted mismo, que quiere que el Estado se achique, quiere que Colonización le dé un campo. Todas las quieren.

El_Bacteria_Osmendi | Y eso que Delgado no escuchó el estribillo del salpicón que tenía hecho para La Flatulencia: “Critica la murga / canta de querusa / los temas del año / trata con carpusa. / Se estremece el barrio / se agranda y acusa / cual ñata del Cuqui / tomando merluza”. Y después había hecho “Y fue así que don Delgado / en una forma prolija...” pero no lo voy a rematar porque creo que esto sale en la diaria.

Primo_Murga_La_Retardada | En lo personal soy un lumpen de manual que me limpio la grasa del chorizo en el pantalón, pero hasta yo me doy cuenta de que es una gilada criticar al presidente por un atributo que lo hace un poco humano, en vez de por las políticas que ha implementado y la visión del mundo que promueve. Buenos días.

Camilo_IPA | Esta vez voy a coincidir con Delgado. El “carnaval” tradicional es hoy un sirviente de los grandes intereses (como en el Velódromo, que venden choclos) y por eso es irrespetuoso de la GENTE. No entiendo a las murgas que critican así a un presidente. ¿Desde cuándo se trató de eso el carnaval? Recomiendo un carnaval alternativo, Carnavalipa, que está hecho TOTALMENTE POR FUERA del sistema, salvo por algunos componentes que nos enteramos que iban a los escenarios en ómnibus a nafta y serán desafectados esta semana, cuando terminemos de hacer las placas.

Mes_Carnavel | @Camilo_IPA Buena iniciativa. Nosotres somos un grupo de conjuntes que también decidimos abrimos del Carnaval hegemónico y también del otro en que está La Gran Siete y del otro que no recuerdo el nombre, porque no compartimos eso de hacer humor sobre las preferencias sexuales, los gordos, los enanos, los flacos, los ciegos, las capacidades diferentes y sobre lo que dice Delgado. En general no estamos de acuerdo con hacer humor. Vení a divertirte a nuestros escenarios, hay parrillada vegana.

Bigote | @Mes_Carnavel Hola, hoy en el Tablado del Villa actúan: murga La Comunera, parodistas Los Durruti’s, la comparsa Panteras Negras y cerramos con humoristas Un Mundo Feliz. Recuerden que el domingo se entrega el Premio Gramsci al conjunto con mayor capacidad de influir en el sentido común.

Enrique | ¡Pero cómo le vas a pedir al Carnaval que no hable de eso! Si hay líneas es porque hay ñatas. Lo mismo que con el tema de los trans y los bufarrones. Estoy cansado de tratar de sacar el Carnaval adelante.

Matías_Antropología | Esta discusión es propia del Carnaval, que viene del latín vulgar carnem-levare, que significa “abandonar la carne”, una prescripción obligatoria durante todos los viernes de la Cuaresma, o de la palabra latina carne-vale. Una fiesta en la que se tolera cierta permisividad o desparpajo. Les explico por si no se entiende el contexto. En lo personal, durante este año me gustaría conocer un tablado y ver de primera mano cómo se desarrolla en Uruguay.

Olga | Quiero opinar y no puedo! Por qué no está más el foro de Terra??? Nunca me acostumbré al Twitter y ahora no sé dónde bardear a los conjuntos y a los componentes que engañan a sus señoras.

Cupletero_de_antes | Me reí con el chiste, pero de todos modos me dejó un sabor amargo AHHH AJAJAJAJAJ

Julio | Otra vez están mezclando política y carnaval?? Basta de politizar el carnaval, lo digo como carnavalero, son dos cosas que no tienen nada que ver. No se puede confundir una actividad humana en la que se trata de pisar cabezas y derrotar al adversario, usando trucos y mentiras desde el poder y manipulando demagógicamente la opinión pública, con una noble vocación como la política.