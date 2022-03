No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Analista | Cómo no va a haber polémica si Rusia es un régimen totalitario de tipo castrocomunista y Diego Delgrossi un artista? No sé cómo no le dio asco estrechar la mano de un ruso, aunque en el fondo sé que puede haber una estrategia. Si logra viajar a Moscú y actuar en la plaza roja, Delgrossi te voltea a Putin en un par de meses, con el arma más poderosa: la risa, la risa nerviosa.

Analista_mejor | Siempre dije que Diego Delgrossi merecía el cargo de Ministro de Defensa, mucho más que el Señor Burns que terminaron poniendo. Delgrossi tiene el nivel de virginidad perfecto, además de sacos con escudo bordado en el bolsillo, lecturas de estrategia militar de persona que está de las chapas y pertenencia al Partido Colorado por la vía del aburrimiento. Por si fuera poco, tiene una carta clave. Al igual que Diego Polenta, no es blanco ni negro: es color milico

Valores | No entiendo cómo pudo hacer esto, sentarse a conversar con una persona así. La verdad, me defraudó el embajador ruso, debe renunciar.

El espía que vino del Frigo | Siempre lo dije: no compren a los rusos por boludos o locos. Podrán bombardear una central nuclear y poner en riesgo a su propia gente, pero tienen muy claro cómo hegemonizar la opinión pública cooptando a los intelectuales con mayor peso en el sentido común. Ahora fue Delgrossi, seguro que el próximo es Robert Moré.

Martha del Cordón | ¡Pero es un chiquilín! ¿No ven cómo le quedan los sacos? Le sobran de manga, de espalda... Parece un vendedor de perfumes. Déjenlo jugar, ya tendrá tiempo de crecer y ponerse serio.

Lucas | Fue mi profe de historia en el Colegio Sagrado y Mimoso. Nos hablaba de la batalla de Dunkerque, del Día D, nos pasaba películas de guerra... hasta que vino el Inspector de Secundaria y le dijo que diera Artiguismo y se dejara de joder.

Yo_Sí_Los_Vote | Que saquen al chanta de Bustillo y pongan a Delgrossi, que es más serio.

Marichal | Los quiero ver después a todos ustedes pedir disculpas cuando vean a Delgrossi en Yalta con Biden, Putin y Boris Johnson. Miren que de Chaplin decían que era un retardado mental y la maestra les pidió a los padres que lo llevaran a una “escuela especial”. Fue el mayor cómico en la época del cine mudo. Después cuando empezó el cine sonoro, ya se le empezó a notar que era medio quedi, como decía la maestra.

Nostalgia_Oriental | La gente putea a Delgrossi porque chocó un auto estando en pedo, pero la realidad es mucho peor... ¡Chocó una Ferrari llamada Plop! Era tremendo programa de televisión y lo agarró este tipo y lo transformó en una bobada. Denevi la cagó al llevarlo a él en lugar de a Carballo, que de última te imita a Olmedo y no te hace reír pero te trae recuerdos lindos.