Combustibles

“Luis [Lacalle Pou] es un hombre muy bien intencionado y un liberal convencido, pero creo que heredó algunos vicios de la política tradicional. Lo que hizo con la fórmula del precio de paridad de importación es un caso clarísimo. La idea es buenísima, pero en lugar de mantenerla hasta el final y mandar a la Policía a reprimir a la gente que se quejara por los combustibles altos, empezó a manipular la fórmula. Al final, resultó ser un Sebastián Piñera cualquiera”.

Cabildo Abierto

“Cuando apareció ese grupo, manifesté mis reparos porque evidentemente no era una buena noticia para el sistema de partidos de nuestra democracia liberal. Cuando hubo que armar la coalición multicolor, me pareció que era momento de dejar atrás las diferencias y trabajar por los cambios que Uruguay necesitaba. Ahora que ya no estoy en el gobierno puedo decir nuevamente que Cabildo Abierto es un partido nefasto. Siempre me van a encontrar criticando a Cabildo Abierto cuando no exista riesgo alguno de que estas críticas tengan consecuencias”.

Chile

“Piñera se cagó”.

La interna de Ciudadanos

“El sector goza de muy buena salud. Cuando me alejé de la actividad político partidaria temí que mi salida de Ciudadanos generara en la interna una guerra fratricida por el liderazgo, pero nada de eso ocurrió. Es más, le dieron el liderazgo a Adrián [Peña] porque nadie más mostraba interés en asumirlo. Eso demuestra una madurez que no hay en otros sectores. Ahora se vieron algunos enfrentamientos internos entre Carolina [Ache Batlle] y otros correligionarios, pero la cosa no pasó a mayores. Es como que a la gente que está en Ciudadanos no le importa nada, todo le da lo mismo. No hay fricciones porque nadie está demasiado interesado en estar ahí adentro. Eso me alegra mucho porque es la dirección en la que debería avanzar la política en el siglo XXI”.

El Maestro Tabárez

“No hay que mezclar el fútbol con la política. Es como mezclar la economía con la política. Son dos cosas que no tienen nada que ver”.

El Frente Amplio

“Durante la campaña electoral [de 2019] dije, en muchas ocasiones, que no tenía inconveniente alguno en sentarme a trabajar en nuestras coincidencias, que eran muchas, más allá de las diferencias. Pero ahora que el PIT-CNT colocó a uno de sus punteros en la presidencia de la fuerza política, jamás podría sentarme en la misma mesa que sus dirigentes. Porque una cosa son los tupamaros, que se alzaron contra las instituciones y cometieron todo tipo de crímenes, pero después de eso se redimieron haciendo negocios de todo tipo en Uruguay y en Suecia. Hay muchos empresarios tupamaros o extupamaros. Pero los sindicalistas son otra cosa. Nunca agarraron las armas, pero la discriminación que ejercen hacia los empresarios es algo mucho más peligroso. Así empezaron los grandes genocidios de la historia. ¿Sentarme a dialogar con sindicalistas? No, gracias. Sería como sentarse a dialogar con los hutus en 1993”.

Pablo Mieres

“Se hace el progresista pero en el fondo es un derechista con todas las de la ley. Odio a esa gente”.

Francisco Bustillo

“No dudo de las capacidades técnicas de Francisco [Bustillo], pero ¿cuántos cruceros evacuó? Cero. Y ojo, que si bien cometió muchos errores y la cancillería muestra un caos interno alarmante, todo eso podría pasar desapercibido si él hubiera evacuado algún crucero. Pero está en cero. Creo que si no demuestra una actitud más proactiva en ese sentido, el señor presidente tendría que evaluar su continuidad”.

Julio María Sanguinetti

“Un político de raza. Un estadista. Un hombre culto y con sensibilidad artística. Un líder nato. Eso es lo que necesita el Partido Colorado. Pero en lugar de eso tiene a Sanguinetti. Es un milagro que no lo vote menos gente aún”.

Edgardo Novick

“Surgió de la nada, estuvo un par de años en la política y, ante los primeros reveses, desapareció. Odio a esa gente”.