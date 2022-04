No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Pía | Soy presidenta de la CAJU, y como tal la primera cajutuda en promover esta movilización. Pero no sólo hay que ir a romper todo el domingo, también hay que escrachar a los especistas a través de la cuenta @Humanos_Uruguay y @Humanos_Carnaval y denunciar los medios de comunicación COMO ESTE DIARIO, que tiene un fuerte sesgo especista, a favor de la especie a la que pertenece el 100% de sus periodistas. Causalidad? No lo creo.

Natalia T 1943 | Para mí está muy bien, hay que cuidar a la gente que se ve expuesta a imágenes que la dejan traumatizada por un largo tiempo. En el mismo sentido, habría que aprovechar esta semana para prohibir el festival de Cinemateca.

Salmón y criollo | Anonadado por esta noticia que nos llega a tierras ibéricas. Aquí mismo nos hemos visto amenazados en nuestras más sagradas tradiciones taurinas por un hatajo de retrógrados que nos quiere llevar de vuelta a la era de las cavernas, cuando no había orgullo por la sangre ni plazas de toros. ¡Uruguayos, no dejéis que os arrebaten el patrimonio viril del gaucho que campea orondo por la pampa libre! En mi próxima vuelta después de saludar a mi Buenos Aires cruzaré el charco que es mar hacia Colonia para presenciar un rodeo como Dios manda en el remozado Real de San Carlos, que me dicen ha quedao majísimo. ¡Y olé!

Comité_Instagramearemos | Después del referéndum me dijeron que nos falta estar INSERTOS EN EL TERRITORIO DEL INTERIOR. Además, estoy en contra de las prohibiciones, así que iré a apoyar las jineneteaciones, aunque por otro lado no quiero caer en el especismo de pensar que los caballos no tienen Derechos Humanos y abandonar la perspectiva de los mismos. Es complejo militar, más allá de que ya tengamos como 5 meses de experiencia

Payador_Malvín | @Comité_Instagramearemos Ya estamos trabajando en eso, incluso en el idioma de ellos. Pa’ escuchar al Interior / Tras prohibir las jineteada’ / Hay que organizar mateada’ / Promover figuras nueva’ / Como Rafa Villanueva / que les festeja cada bobada

Transforma Tu Transfobia | @Payador_Malvin @Comité_Instagramearemos Ay, yo tengo un versito que se puede agregar en esas giras de concientización por el interior: “Dicen que el Viejo Vizcacha / de joven fue buen jinete / luchemos por les dereches / de todes a usar bombacha”

Comisión de Jóvenes ARU | Apoyamos la libertad ante todo. Solo les recordamos que a la misma hora que van a manifestarse el domingo, hay un desfile de John Deere. Eso nomás.

De Parque Posadas y Vecino | No me voy a cansar de llamar la atención respecto de la falta de reflexión en torno al nombre “Animalistas”. Haría referencia a la defensa del reino al cual pertenecen los seres humanos. Paradójico. En particular, tengo gran familiaridad (incluso afecto) con la especie “peón rural” que es tan noble y que tantos servicios ha prestado. Cuando se habla de suspender las jineteadas, se les estaría quitando casi lo único que tienen en la vida. Verdugos.

Yamandú Vázquez | ¡Pero que las prohíban en Montevideo nomás, qué problema hay! Así la gente viene a disfrutar la cultura a nuestra querida comarca canaria. Si todo el mundo sabe que las domas del Roosevelt son mucho más auténticas y están a un trotecito de la capital.

Comisión de democracia horizontal del Club Villa Española | Este fin de semana en el “Obdulio Varela” íbamos a organizar una rural pero a todas las actividades camperas les encontramos un tufillo raro. Somos veganes, así que se descartó el juego de la taba, “la sortija” remitía a rimas carnavaleras perimidas. Pensamos en hacer jineteadas con el Bigote López pero le tiró el posterior el partido pasado. Se barajó la posibilidad de hacer concurso de quema de iglesias, pero hay que pensarlo mejor.

Wilmar | Ya cerraron el zoológico, ahora quieren prohibir las jineteadas. Van por todo, lo que sigue es que no se juegue el Campeonato Clausura, van a ver.