Oski | ¿Saben lo que pasó en realidad? No tiene nada que ver con qué haya votado con Orsi, sino que el hombre hace años anda en la vuelta de los clubes del Partido Nacional Y NUNCA APRENDIÓ DICHOS CAMPEROS, que para un blanco es lo principal. Eso y manejar en pedo. Un día trató de decir uno y le salió “caballo flaco no entra en cueva de zorro”. Es un blanco moderno, más siglo XX.

Walter | Un boludo. ¿Se va a hacer echar por un fideicomiso? ¿Pudiendo hacerse rajar por ofrecer becas a cambio de sexo y que después lo retomen? Hay gente que no conoce a fondo el funcionamiento del Partido Nacional.

Aparicio de Rincón del Burro | Ya me lo veo en la 609, pero acá también tenés que saber dichos camperos, Juan. Ponete pillo.

Anacleto | La gente no sabe cómo es la realidad de las intendencias del interior, donde muchos ediles votan proyectos de otro partido. Salgan a recorrer el país, a ver las juntas departamentales del interior!!

Daniela | @Anacleto “Salgan a recorrer el país, a ver las juntas departamentales del interior”?? Te parece buen plan? Es un proyecto para matar la Semana de Turismo? No seas malo, yo cubrí las campañas de Sportivo Italiano en la C durante los años 90 y después milité como estudiante en la Facultad de Humanidades, así que estoy preparado para cualquier cosa, pero la política no puede reclamar sacrificios de esta magnitud.

Influencer_1962 | Votar en una junta departamental no es relevante, hoy por hoy la política sucede en las nuevas tecnologías, como Facebook o Badoo. La política que se viene no pasa por los partidos, pasa por la gente, como decimos en el grupo de Facebook “Yo también creo que la política que se viene no pasa por los partidos, pasa por la gente”.

Yamandú_Vázquez | JAJAJA les rompimos el tujes a los multicolores!! Les va a quedar ardiendo un rato esta derrota espectacular, JUAJUA!! A ver si en Montevideo aprenden cómo se hace para que te voten un préstamo los blanquitos, AHJAJA!! Carocó, la tenés adentro también, eh, andá junando como laburamos los canarios!! Es la única manera de conseguir las cosas, con diálogo, paciencia y respeto!!

Lic. Chisme | No es el único dirigente nacionalista que estaría por plegarse a las filas de la oposición. En los pasillos de algún edificio se habla también de un doctor de Maldonado, de un Saravia de Cerro Largo y de un Mujica que no es el Pepe. Atentos.

Periodista_Academia_Gol | A ver, yo siempre digo que cada junta departamental es un mundo. Y la corrupción son momentos, indudablemente. A esta hora el voto del edil López es una realidad, y el edil López, como todo edil, quiere dar el salto, y en definitiva se trata de situaciones que se dan.

HomoGeopoliticus | No se puede creer con todo lo que pasa ahora mismo en Europa que acá un tipo solamente levantando la mano consiga lo que no está pudiendo el Ejército Rojo en Ucrania con su arsenal infinito de muerte y exterminio: imponer el comunismo en todo el país. Porque ya se sabe que el que gana Canelones, gana todo el país.

VivaLaRepublica | Lo que pasa, estimado @HomoGeopoliticus, es que este señor López es un T-R-A-I-D-O-R, con todas las letras, incluida la R repetida. Fíjese que el diputado Ope hace todo el gasto tirando abajo el TLC con los chinos y este señor López por atrás hace un TLC con Rusia, que es mucho peor, aunque las mujeres son más lindas, hay que reconocer.

Julio | Qué increíble que hayamos tenido que estar pendientes de este bagual oportunista y conservador para ver si salía el proyecto! Pero bueno, es el intendente de Canelones. Por otro lado, el edil Juan López un crack.

Pajarito | Es como dijo hace poco Fitito Garche en la Tertulia: “El FA tiene que dejar la cara fea y enojona” y mirar el mundo con más alegría. Seguro Orsi está atento a lo que investigan los grandes académicos uruguayos.

Rock_Libre | Desvían la atención con estos temas, y ya nadie habla de la dictadura pandémica. Y los que luchamos contra ella parece que ya no somos héroes. Es como que WTF?? Encima ahora la levantan, y hay que estar feliz, pero furioso también. Al final no es fácil la rebeldía.