Estela_de_Las_Piedras | ¿Quién es este Fabián Ríos? ¿Dónde está la rubia que dirigía ADEOM y el sindicato de Policía? No se puede estar en dos gremios? Capaz que es eso

Camilo_IPA | Qué triste ver al sindicato policíaco buscando la inquina entre los patriotas en lugar de apostar a la convivencia pacífica, que hoy en día está más en riesgo que nunca. Las pruebas sobran: Ucrania, Will Smith, las pintadas en los muros del IPA... BASTA!!!!! Sólo pido PAZ PARA TODOS. Si Mandela liberó a la India sin disparar un solo tiro, por qué nosotros no podríamos?????

Santiago_FEUU | La policía es parte del aparato represivo que la oligarquía usa para disolver las manifestaciones obreras. No quiero que haya dirigentes sindicales que estén de acuerdo con el uso de la violencia como parte de su trabajo. Lo voy a hablar con Joselo López.

Líber | Los canas son unos pobres piojos resucitados que con los aumentos de sueldo que les dio la izquierda se creyeron que son ricos. Ahora el Cuquito les empezó a bajar los sueldos y los va a dejar de nuevo en la miseria. No se puede ser más pelotudo. ¿Cómo no se dan cuenta de que la izquierda es la única que respeta al pueblo????

Poner_pienso | Para que el FA pueda ganar el plebiscito de 2024 es necesario unir todas las tendencias, todas las profesiones, todas las formas de mostrar armas. Así que hay que hablar con los policías, pero también con los delincuentes, las radios AM del interior, los adolescentes gamers que estén cerca de cumplir 18 y los de las criptomonedas. Es más, hasta habría que acercar al FA al intendente Orsi.

Delegado_zonal | @Poner_pienso Pero Orsi ya está en el FA, compañero

Poner_pienso | @Delegado_zonal Vieron? Ya volvimos a trabajar bien, faltaba un poco de AUTOCRÍTICA nomás

Agente_Perez | Soy el Agente Pérez y es así como dice Fabián. La policía es apolítica. Lo único que nos debe preocupar es combatir al pichaje que anda tomando vino y drogándose en las plazas.

Charly | Totalmente de acuerdo, @Agente_Perez. Hoy en día se ha perdido no sólo el respeto por la autoridad, sino la decencia, las buenas costumbres y la consideración hacia el prójimo, especialmente las mujeres, que son un poco más impresionables ante el espectáculo desagradable que brindan los pichis. Nuestro Uruguay ya no es lo que era. Y ojo que yo tengo 13 años, pero conozco algo de historia. A veces me confundo a Herrera con Saravia, pero ya casi ni me pasa.

ExCrio. Rodriguez_Tortturini | En otra época, doradas épocas, la policía era realmente apolítica. Me refiero al periodo 1973-85 en donde no había política y podíamos hacer cosas sin que nos estuvieran jodiendo con eso de presentar cargos, dar vista al juez y todas esas pavadas que hay ahora QUE VOLVIÓ LA POLÍTICA.