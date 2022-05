No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Dr. Fustino C. Paz | Soy Argentino residente en Punta del Este. Recuerdo que ese día empecé a gritar el gol, pero cuando me di cuenta de que había sido conseguido como fruto del engaño, entonces me senté y apagué la tele. Mi peor decepción ese día fue que, luego de 7 años en que se buscó corregir el rumbo de la Patria, los argentinos seguíamos igual. En esos años se ganó un Mundial con todas las de la ley, además. Cuiden este país, chicos.

Lulukhy.Gitana.MansióndelSexo | Conocí a Diegote en Punta del Este en el verano del 2000. Estaba en una chacra de José Ignacio con unos amigos y vinieron a pasar la tarde al chalet. Preparé unos escones de queso, tomamos unos mates dulces, jugamos unas escobas de 15 y Diegote contó un montón de anécdotas divertidas sobre la vida del fútbol. Le juro que eso fue todo, señor fiscal.

Cuerpa Combativa | Fútbol, fútbol, fútbol. ¡Basta! Siempre se acuerdan de Maradona por lo que hizo en la cancha y no por todo lo que entregó a la militancia feminista. Bien de machirulos que se pasan todo el día con el control remoto y no saben lo que pasa en la calle. Asómense a la rambla un poquito. Hay un mundo real afuera del living.

Juan de Barker | Yo venía a decir algo de Los Iracundos, no sé si es acá. Ahora todos se suben al carro, pero hace unos años cuando yo dije que están al nivel de Weather Report me dijeron que exageraba. Ahora parece que se dan cuenta de que es lo mejor que dio el Río de la Plata después de Donald.

Twitter0564812 | Entiendo que el mainstream quiera monetizar la camiseta de ese partido, pero ya está, ya pasó el hype con Maradona, me parece que es momento de rescatar a Pirucho Trompini, un jugador mucho más indie, que jugaba mejor. Pero claro, no vendía un personaje, jugó lejos de las cámaras, no hacía un circo de su vida y sólo hizo 13 goles en su carrera en Central Español.

Twitter93746 | @Twitter0564812 Justo ahora que voy a sacar un NFT de un dibujo de Trompini haciendo un gol a Wanders venís a hablar? Me viene bárbaro.

Orgullo_Canario | Gente, gente, todo bien con Maradona. Pero no se olviden de que este fin de semana se juega la final de fútbol femenino en el Supicci. Ahora resulta que además de montelivianitos son alcahuetes de los porteños. Vamo arriba gente, a darle bolilla a las cosas importantes.

Tincho.Brandzen | @Orgullo_Canario Y dale con la pelota del canario llorón en la casa del vecino. No jodas más con el fútbol del interior. Si después enfocan las tribunas y nunca hay gente. Mucho bla bla pero no vas nunca a las canchas esas con las que tanto jodés. ¿Qué sos, discapacitado?

Orgullo_Canario | @Tincho.Brandzen Sí

Tincho.Brandzen | @Orgullo_Canario Uy, perdón. Avisá, boludo.