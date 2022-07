Enero

Sábado 1

Los uruguayos reciben el año nuevo felices por haber dejado atrás la pandemia de coronavirus. Se abrazan, comen, brindan, comparten el vaso y algunos hasta se besan. Un par de días más tarde hay 17.000 casos diarios, aunque gracias a la vacunación nadie tiene que suspender sus vacaciones. La temporada se salva, el gobierno respira aliviado y le agradece a la ciencia, que por primera vez hizo algo que sirvió para ganar plata y no para perderla.

Viernes 21

Como cada febrero, vuelve el carnaval a fines de enero. Es el primero luego de la suspensión de 2021 por la pandemia. Los conjuntos reciclan los chistes que habían preparado para el año anterior sin problemas, ya que son los mismos que vienen reciclando desde hace décadas.

Febrero

Jueves 10

Rusia y Bielorrusia comienzan diez días de ejercicios militares cerca de la frontera con Ucrania. El Kremlin habla de “una pretemporada muy exitosa” que augura “un muy buen desempeño cuando llegue el momento del debut oficial”. Pero medios rusos denuncian que algunos soldados salieron a visitar whiskerías por las noches en lugar de concentrarse en los ejercicios. Los soldados en cuestión son vendidos a ejércitos de países centroamericanos.

Marzo

Martes 1

Legisladores y público en general se dan cita en el Parlamento para escuchar el discurso del presidente Luis Lacalle Pou a dos años de su asunción. Pero el presidente, en forma sorpresiva, decide dar el discurso al día siguiente. Público y legisladores deben pasar la noche en el Palacio Legislativo. Se hace un fogón en sala con los comprobantes de los viáticos que traen senadores y diputados de sus viajes al exterior. Graciela Bianchi agarra una guitarra y se pone a cantar las canciones que recuerda de su época de militante del Frente Amplio. Corre el vino que los legisladores tienen guardado en sus despachos para las ocasiones especiales. Por una noche, izquierda y derecha se dan la mano, se abrazan y se hacen mimos mientras duermen apretaditos. Al otro día habla Lacalle Pou y regresa la polarización.

Abril

Martes 19

Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado y Javier García se hacen presentes en la Playa de la Agraciada para celebrar el 197° aniversario del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales. “En 2025 se cumplen 200 años y yo voy a ser el presidente. Voy a armar una buena fiesta, con carpa, música en vivo y asado. Pinta bien mi futuro. Espero que los nabos que me acompañan no la caguen”, piensa Delgado.

Mayo

Lunes 9

Raúl Iglesias asume la Fiscalía de Delitos Sexuales de cuarto turno. Ya en su primer día comprende que no va a poder dedicarles la atención necesaria a los 900 casos pendientes, así que decide hacer una depuración. Arma dos categorías de casos. Una se llama “ellas se lo buscaron” y la segunda “a ellos se les fue la mano”. En la primera coloca 890 casos y en la segunda, diez. “Ahora sí me voy a poder dedicar en cuerpo y alma a tratar estos diez casos como se debe”, le dice a una de sus asistentes, y acto seguido solicita prisión domiciliaria para todos los acusados. “Tengo que aprovechar para hacer todo el bien posible antes de que las feminazis me ataquen”, piensa para sus adentros.

Jueves 19

Antel llega a un acuerdo con los canales privados para que sus clientes puedan acceder desde el celular a los mismos contenidos que se emiten por televisión abierta. Es un día histórico para Ana Durán, Lourdes Ferro y Fernando Parrado.

Junio

Martes 28

Luis Alberto Heber comparece ante la Justicia para declarar por el caso de la extensión del contrato con Katoen Natie. “Me siento muy orgulloso del acuerdo que firmamos”, dice Heber ante la prensa, y se encierra a llorar en el baño.