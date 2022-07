Iorio_Almafuerte | Bien ahí, Carmelo

Lucho | La gente de Montevideo no entiende nada. Yo tuve mi primer accidente de auto a los 15 años y fue lo mejor que me pudo pasar, porque maduré mucho. El hospital, la fisioterapia, la silla de ruedas, y después ir a hablar con los hijos del fallecido, el juicio, la cárcel. Me subí al auto siendo un gurí y los bomberos me sacaron siendo un adulto.

Camilo_Ipa | Necesitamos menos gente manejando vehículos que contaminan el planeta, señor Carmelo Vidalín Cordano, no al revés. Hay que enseñarles a los jóvenes que por cada 100 pedaleos en una bicicleta se salva un árbol del Amazonas. O capaz que eran 100.000 pedaleos, no sé. Lo dijo Mujica y no se escuchaba bien, porque era un tik tok. Pero está claro que de este sistema capitalista expropiador y poco revolucionario se sale pedaleando.

Sofía | Vidalin aportó mucho en la época del Pilsen Rock, pero ahora se desdibujó su figura política. Yo, gracias a él, en 2006 conocí Doberman, pero en 2022 me lo tengo que fumar hablando de bobadas sobre el interior. La verdad es que prefiero a Botana, que quiere gente andando a 120 en moto y sin casco. Eso tiene más rock.

Liberal_clásico | Otro integrante de la coalición que se revela como un estatista radical. ¿Qué pasa, no llegan libros de John Locke a Durazno? Está muy bien eso de no darle la espalda al interior, pero que ellos se informen un poco más también. Eso de los gauchos andando libres por el campo es más de la Edad de Piedra que del liberalismo.

Entre_Comillas_Legalizado | El otro día fui al súper y como no tenía “crédito disponible” se me ocurrió “tomar prestado” algunos productos que “necesitaba urgentemente”, pero a un “buen señor uniformado” no le pareció “un comportamiento adecuado” y estuve “un momentito” dando “razonables explicaciones” en un “agradable recinto”.

Julio del comité Suinos, Sanos, Serenos | A ver, haber gente, en el FA estamos perdiendo capacidad de ver más allá. Es obvio que esto es un intento de reinstalar la baja de la edad de imputabilidad. Primero habilitan a los jóvenes a que manejen a los 16 y después los meten presos, no los dejan abortar ni tatuarse, que son todas cosas que les gustan. No entremos.

Charly_Moreira | Brillante idea del colega de Durazno. Para que tengan y repartan los que dicen que los blancos somos demagogos, juntavotos, tribuneros, poco adeptos a las normas y más bien salvajes. Aflojen con el estigma.

Botana_Melo | @Charly_Moreira. Cualquiera lo de Cacho, se van al carajo

Posibilista | Es tal cual @Charly_Moreira… Cacho es el único intendente blanco que no tiene una estación de servicio que le venda nafta a la intendencia, que no saque las becarias de una whiskería o que no maneje en pedo. Tratemos de bajar las exigencias porque nos vamos a frustrar.

Grupo Gestalt del Uruguay | Cacho, nos dejastes tirados. Nos usastes para defender al gobierno y nunca vino la partida de dinero que nos prometistes. Ahora no tenemos cómo pagar los inciensos, las piedras energéticas y los atrapasueños.

María del Pilar | Qué diario espantoso, cuánto resentimiento. Inventan cualquier pavada para no hablar de la gestión de nuestra vicepresidenta en Ucrania. Ni un titular sobre los acuerdos de paz con Rusia que impulsó. Qué desconexión con los temas que importan de verdad. Con las chiquilinas le estamos organizando a Bea un desfile de bienvenida desde el aeropuerto hasta plaza Arocena.