Cuando te hablan de los trabajadores muertos durante la construcción de los estadios, vos:

a. Te conmovés y jurás nunca más volver a ver un Mundial.

b. Te conmovés y jurás que este es el último Mundial que vas a ver.

c. Te conmovés, pero te olvidás al toque por la publicidad de un promo que te regala una tele del tamaño de un ventanal.

d. No te conmovés porque, a pesar de todas sus fallas, el capitalismo es el mejor sistema económico y social.

¿Creés que Luis Suárez debería jugar de titular?

a. Depende de su estado físico.

b. Sí, porque sigue siendo un imprescindible.

c. No, porque si seguimos dejando que juegue se va a atornillar como el Maestro Tabárez y lo vamos a tener hasta los 90 años.

d. Sí, así le echamos la culpa a alguien cuando quedemos eliminados.

¿Qué transmisión pensás seguir?

a. La de los canales privados, pero con el volumen bajo y la radio prendida.

b. La de los canales privados, con el volumen bajo y la radio prendida, pero también con el volumen bajo.

c. La de Direct TV, pero con un filtro anti Federico Buysán.

d. La de Antel TV, pero con un celular robado para no quedarme sin datos a los 20 minutos del primer tiempo de Qatar-Ecuador.

¿Cuál es la principal ventaja para los uruguayos de que el Mundial se juegue en el verano austral?

a. Está más lindo para juntarse a tomar cerveza y mirar los partidos.

b. Es peligroso porque sudás mucho y te sacás la sed con la cerveza.

c. Pero, pelotudo, te pedimos que señalaras una ventaja, no una desventaja.

d. Pero es lindo sacarse la sed con cerveza. Peligroso pero lindo.

¿Cuál es tu cábala para los partidos de Uruguay?

a. Me pongo la misma camiseta celeste que usé durante Uruguay-Ghana.

b. Sacrifico un cordero e intento adivinar el resultado del partido en las tripas que deja en el piso, así juego a Supermatch.

c. No tengo cábalas. Soy una persona racional y por eso prefiero que Uruguay pierda todos los partidos por goleada antes que aceptar que hay fuerzas sobrenaturales que deciden el rumbo de los acontecimientos.

d. No me gusta el fútbol, prefiero la ópera. Pero ya que me preguntás por las cábalas, siempre beso mi medallita de la Virgen cuando está por arrancar a cantar la mezzosoprano.

¿Hasta dónde creés que va a llegar Uruguay?

a. Queda afuera en semis, como en Sudáfrica.

b. Queda afuera en cuartos, como en Rusia.

c. Pierde la final por 7-0 porque Alonso decide a último momento poner a Sebastián Sosa.

d. Queda afuera en la fase de grupos tras perder por 6-1 ante Dinamarca, que cambia de serie con Portugal solamente para humillarnos nuevamente y gracias a las gestiones de su primera ministra, Birgitte Nyborg.

Resultados

Mayoría de respuestas A: vas a vivir un Mundial de Qatar inolvidable. Los cuatro años siguientes no vas a saber lo que es la felicidad.

Mayoría de respuestas B: sos una persona centrada, racional y equilibrada, pero cuidado con juntarte con un Aries o un Sagitario.

Mayoría de respuestas C: el fútbol no es lo tuyo. ¿Has probado con el básquet o el canotaje?

Mayoría de respuestas D: consultá a tu médico, puede ser que padezcas alguna enfermedad desconocida que afecta el raciocinio.

Mayoría de respuestas E: eres una persona muy perceptiva. Demasiado, de hecho, porque percibes cosas que no existen. ¡Felicitaciones, eres especial!