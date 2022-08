Homo_Geopoliticus | Me saco el sombrero ante nuestra presidenta del senado. Su equivalente norteamericana, Nancy Pelosi, estuvo dos horitas en Taiwán y nos dejó al borde de la cuarta guerra mundial. En cambio, Argimón estuvo en Ucrania y ahora ya casi no se habla de la invasión rusa. El año pasado fue a una conferencia por el hambre en Roma ¿y quién se acuerda? Seguro después de que pase por Colombia se terminan todos los líos con las FARC. En dos años van a ver que Colombia desaparece de las noticias. Guarden esto.

CAMILO_IPA | Nadie debería ir al cumpleaños del traidor de Petro. Digo más: con qué cara nuestro pueblo reconoce un país llamado “Colombia”, que se formó arrasando más de 500mil identidades territorializadas, impuso su bandera copiada de los colores de Ecuador y Bolivia y eligió su nombre en homenaje a un varón cien por ciento tóxico?? Pensé que eras una compañera, pero hasta acá llegué, Argimón #hastaacállegué #lleguéhastaacá

Yama_Orsai | Ta bárbaro que Bea visite a Petro, y que el pueblo colombiano haya elegido a Petro presidente, y ta notable que haya una señal de madurez en los uruguayos y también en otros países que andan en la vuelta y está todo bien lo que está pasando con esas cosas. Lo que está mal es el tema de LOS PROBLEMAS DE LA GENTE

Suárez_a_Nacional | Estoy bajando un poco de la hiperexcitación de lo de Suárez y la verdad que me cuesta. Al leer esta noticia caí en la cuenta de que tras unos días de emoción violenta ya no recordaba quién era la vicepresidenta, ni si la voté, así que no voy a opinar de estos temas. Ahora quiero sacar la foto de perfil y poner alguna mía, doy ese primer paso y vuelvo.

Blanco.Pragmático | Excelente la vicepresidenta demostrando que nuestro gobierno prioriza las relaciones diplomáticas civilizadas, sin medir afinidades ideológicas y sin considerar que en Colombia ganó un zurdo analfabeto, narcotraficante, sucio y terrorista. Y a los malaleche que critican a Lacalle Pou por ir a ver a Duque y no a Petro, les recuerdo que el presi canceló el viaje por el aniversario de Boston River. 79 años redondos no se cumplen todos los días.

Artiguista 1973 | El marxismo internacional no descansa. El guerrillero Petro, la sorista Argimón y este diario zurdo se pusieron de acuerdo para tapar el crimen que se está cometiendo ahora mismo contra los trabajadores uruguayos con la reforma previsional. Los soldados de Artigas, los que hicieron la Patria, van a tener que seguir trabajando después de los 40 años. Tragedia.

Marx_Tuitea | Petro va a sacar todo para afuera y se incendia el rancho. El tema era así: Duque le daba la fafafa a Lacalle Pou, que a su vez se la pasaba a Facho Álvarez y a Puglia, que a su vez se la vendían a los niños de La Tahona y a los estudiantes de la escuela del Gato Dumas. Y a su vez lavaban toda esa guita con la rubia del bemba descapotable que estuvo en el festejo de los blancos pillos. No averiguan porque no quieren.