Luis_2029 | Es un disparate ingresar 600 personas a la fuerza. No se puede imponer nada a nadie, ni a una sola persona. Y menos obligarla a engrosar las filas del Estado, que es el verdadero incendio que tenemos que mantener a raya a toda costa.

Líber | Creo que en el marco de los procesos de acumulación indispensables para la emancipación debemos tejer alianzas con todos aquellos que estén transitando caminos similares a los nuestros. Sé que hay sectores de los Bomberos que ansían la liberación tanto como nosotros. Hay que seguir el ejemplo peruano. Allá son los bomberos los que llevan a Castillo de la casa al trabajo. Es un sueño que él tiene desde la infancia y los bomberos progresistas se lo cumplen a diario.

Preciosos_Uniformes | Si todo este barullo es por el incendio del shopping, que quede claro que las Fuerzas Armadas estuvieron allí como han estado en todas las desgracias que ocurrieron en la historia de este país. Concretamente, se envió un globo sonda para evaluar el avance del enemigo. Es importante destacar esta labor imprescindible en momentos en que se está jugando con las jubilaciones de los servidores más sacrificados de la patria.

La_Tuerca | Ahora lo que falta es que los bomberos te hagan un paro reivindicativo en medio del incendio y te lo dejen a medio apagar. Como le pasó a Niki Lauda, que terminó muriendo años después porque lo dejaron medio prendido.

Fancho_Paig | @La_Tuerca ¿sabés qué pasa? Que los bomberos son un invento moderno, de 1887. Antes no se precisaban porque la gente vivía a distancia prudente una de otra, cada cual en su estancia. Pero bueno, crearon las ciudades, se armaron estas asociaciones ilícitas y terminamos soportando reclamos insensatos que encarecen el país.

Ignacio_Muncho | Hola @Fancho_Paig, a tu análisis le falta lo ideológico: si algo se está incendiando es porque así lo quisieron las fuerzas del mercado. Veo que seguís sin leer a Adam Smith, que en el Libro II, Sección VII.18.b, “De los incendios y llamar al pedo a los bomberos”, dice justamente que este es un caso de intervención estatal distorsionante e injustificada.

Guyunazi | ¡Están apagando los incendios con el agua del Acuífero Guaraní!!! Entreguistas!!! Hemos insistido con el uso irracional del agua en nuestro país. ¿Seguimos descargando la cisterna con agua potable? ¿Cuándo vamos a empezar a dejar un vaso al lado del WC?

El_Tipo_Que_Se_Tropieza_En_El_Video_Del_Incendio_de_Tienda_Inglesa | Yo soy el tipo que se tropieza en el video del incendio de Tienda Inglesa. No hay que darles nada a estos soretes que no me avisaron que tenía un cordoncito atrás. Hasta se rieron de mí algunos.