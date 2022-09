Camilo_IPA | QEPD. Y preocupa el vacío de poder que se genera en la Unión Soviética.

Mirada_Abordaje_Progresista | Gorbachov salvó el mundo al terminar con la ignominia del autoritario régimen soviético. Un régimen que mucho nostálgico increíblemente añora, incluso desde nuestro querido Frente Amplio!!. Es realmente muy difícil convivir con gente que cree que se puede ser de izquierda y tener ideas de tipo socialista!! No leyeron a Felipe González?? Eso sí, lamento que no esté el general Seregni, que a estos autoritarios los correría con el sable. Capaz hasta podríamos tener congresos más cortitos y que no sean los fines de semana.

Pia_Design_Victim | Nunca le voy a perdonar a Gorbachov (yo le digo Gorbachev, pero lo castellanicé para que entiendan ustedes) que haya terminado con la URSS, porque liquidó el diseño y la propaganda con más onda del mundo. Entiendo que el régimen tenía cosas malas, que era bastante peronista y que no siempre había libertad a nivel de los Instagram de las personas, pero valdría la pena que vuelva por un tiempo, no sé si eso se puede pedir en la ONU.

Ronald_Belvedere_1926 | No me hagan hablar porque es para lío, pero yo NO SÉ QUIEN FUE GORBACHOV. Me explico? O sea, es el de la mancha en la cabeza, pero NO SÉ QUIÉN FUE REALMENTE GORBACHOV. Es decir, romper un país con el que todo el mundo estaba de acuerdo que hacía feliz a todos? NO SÉ QUIÉN FUE ESE HOMBRE. No voy a decir más. Bueno, está bien, lo digo para sugerir que era de la CIA, y no me lo callé porque ESTOY JUGADO HASTA LAS BOLAS

Standupera_cel:09364872 | Esto de Gorbachov es como cuando salís de tu casa y decís “hoy va a ser un gran día” y nada que ver, arrancás re mal, y después te querés comprar ropa y te dicen “reina, no hay talle” y vos “QUÉEE?” y después lo de la menstruación

Marset_666 | Qué ingrato este país. Una semana sos lo máximo, salís en todos los canales, la gente no para de hablar de vos, y de repente, paf, se muere un político de cuarta y todo el mundo se olvida de quién sos. Para qué carajo me habré operado la trucha.

BienPensante_Yorugua | Todavía no lo enterraron y ya se extraña el espíritu de Mija, que debería inspirarnos para ponerle un poco de racionalidad a estos momentos tan polarizados y violentos. Precisamos más gente que se anime a llenarle la cara de glasnost a los radicalismos, al infantilismo y a la ideologización, necesitamos más gente que combata sin complejos a la Fenapes y a La Cámpora, gente que esté dispuesta a HACERLOS MIERDA Y PISARLES LA CABEZA pero en una buena y sin despeinarse. #AguanteRobert #CFKorrupta #NoSomosComoEllos

Walter | Hablen del clásico, déjense de joder. Ese Gorbachov es de la época de Sanguinetti.