Luis_2029 | Cuidado con la forma en que se presentan las noticias, porque puesto así da la impresión de que Sergio no mantuvo en todo momento la objetividad y el profesionalismo que lo caracterizaron siempre como comunicador.

Álvaro_2024_o_2029 | Es tal cual, @Luis_2034, este señor que empezó humildemente como mozo del Sorocabana se transformó a puro esfuerzo en el número uno del periodismo gastronómico y siguió creciendo hasta volverse un referente de la Sociedad Interamericana de Prensa como suplente de Danilo Arbilla. Desde esa tribuna fue uno de los primeros en denunciar la infiltración del fraudeamplismo en los medios y yo confío en que esa tarea no la va a descuidar por más reconocimientos que reciba. El combate al periodismo militante es una prioridad para la democracia.

Pensador | Todo muy lindo, pero ¿de qué “Sergio Puglia” están hablando? ¿Del que dice en voz alta lo que los zurdos no quieren oír en Polémica en el Bar, el que te elogia un guiso de garbanzos populista en Masterchef, el que promueve la Cultura con mayúsculas en Puglia invita o el que defiende el asistencialismo con el botón para los viejitos? Son demasiadas contradicciones. Temo que resulte un dirigente impredecible.

Wilma Palma | Ay, qué decepción. Yo pensaba que Puglia estaba con el General, igual que Cordón Bleu. Ta, me lo tenía guardado porque soy muy patriota, pero ahora lo digo sin rodeos: Mirtha es mucho mejor entrevistadora que él.

Focaccio | ¿Pero entonces cuando dijo que el Antel Arena es una porquería porque está en un barrio de mierda no estaba actuando? ¿O se lo comió el personaje? Qué profesión riesgosa el espectáculo.

Irma_Avda_Brasil | Sergio Puglia era un SEÑOR de la cultura de este país y marcaba el rumbo en todos los temas, pero últimamente Norma Aleandro y Susana Rinaldi le soltaron la mano. Se piensa que no nos dimos cuenta?? Además está haciendo comidas con esas latas de arvejas y choclos que no se las come ni la chica que ayuda en casa. Así que no sé qué le puede aportar al Partido Nacional, aunque no me meto porque soy del Frente.

Movimiento_Elton_John | Con su frivolidad, su falta de empatía para con las causas de su colectivo y su afán acomodaticio, Puglia le hace un flaco favor a la diversidad sexual. Igual, lo peor no es eso sino las pulseras y relojes de guarda de CUTCSA que está metiendo últimamente.

Ramón | Puglia, basura, escoria humana, el domingo te pusiste a hablar con unos actores de teatro que no se sabe bien por qué están agrandados y dejaste sin explicar qué es el baño maría. Me cagaste la vida, quedé por la mitad con una receta para una mina y ahora ya no va a venir a casa. Vos me vas a resarcir ahora??