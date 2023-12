El personaje de la semana

Spotify. Cuando un amigo se va.

La aplicación ha estado en boca de todos por su amenaza de abandonar el país si debe pagar a los intérpretes derechos de reproducción. Sin embargo, la empresa del iconito verde se quedaría si el gobierno avanzara hacia un decreto reglamentario de un artículo de la Rendición de Cuentas, lo que resguardaría el acceso a la cultura de la población, pero permitiría continuar saqueando a los artistas, a la vez que mejoraría la imagen del gobierno, pero lo dejaría expuesto en su incapacidad de prever crisis inverosímiles. Toda esta complejidad para poner siempre “Chill-out lounge to study”, que tampoco te relaja mucho por el temita de las voces dentro de tu cabeza.

Libros

La rebelión del macetín. Los caminos del alzamiento

Como se sabe, hoy en día no hay nada más revolucionario que tener una huerta urbana, pero ¿cuáles son los mejores caminos para concretar esta revolución? Mientras que algunos teóricos sostienen que es necesario un gran despliegue de cajones de feria con tierra por toda la azotea, otros defienden una táctica de pequeñas intervenciones focalizadas. En el libro La rebelión del macetín, el activista sueco-argentino Sven Ramírez propone emprender el camino hacia la liberación plantando semillas de zapallo en botellas de agua Salus y latas de arvejas. “Es la verdadera revolución. El resto es cháchara pequeñoburguesa”, asegura el autor.

Música

Bordaberry Fields Forever. Voces del pasado

Los avances de la inteligencia artificial en la música han permitido, por ejemplo, reconstruir la voz de John Lennon a partir de grabaciones en casetes y también generar combinaciones novedosas, como esta que trae al viejo golpista Juan María Bordaberry entonando versiones propias de The Beatles. “All You Need Is Order”, “Yo soy el gorila”, “Miseria”, “Masonic Mystery Tour”, “Revolution (nunca más)” y “La balada de Bocha y Goyo” son algunos de los hits que se recrean en la voz del dictador.