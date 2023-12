Libros

Droga es remedio. Lost in translation

Indudablemente, el best-seller más inesperado del año. Comenzó como un hilo en un foro de traductores, donde se discutía por qué en español distinguimos entre drogas recreativas y drogas medicinales, mientras que en inglés hay una sola palabra, drug, para ambas cosas. La frase explicativa “droga es remedio”, sin embargo, empezó a aparecer en miles de búsquedas online y se transformó en toda una consigna que no tardó en saltar a las calles, donde se usó como lema para la legalización de todo tipo de estimulantes, y luego, en un sesudo ensayo que copó las librerías gracias al ojo comercial de editorial Tajante.

El silencio de los porteros. Testimonio de la barbarie

El 12 de enero de 2016 en una ciudad del Cono Sur un grupo de porteros de edificio coordinó secretamente un plan para llevar adelante un ataque indiscriminado en el que murieron 15 personas entre transeúntes, vecinos de diferentes pisos, carteros y deliveries. El silencio de los porteros es una crónica descarnada y humana emprendida por Emmanuel Carrère acerca de cómo la combinación de bajos salarios, aburrimiento extremo y horas escuchando programas deportivos puede provocar un odio innominado hacia la sociedad por parte de quienes están para mirar hacia la puerta y bostezar. Otro éxito de ventas de la editorial Tajante.

El personaje de la semana

Juan Sartori. “Me chupa un huevo la tarasca”

El senador Juan Sartori volvió a ser noticia. Tras un fallo de la Jutep que lo declara omiso por no presentar la declaración jurada de su esposa, Yekaterina Rybolóvleva, el Parlamento decidió retenerle 50% del salario. Sartori aclaró que el sueldo como parlamentario lo dona “desde hace años” y anunció que compensará la retención con los ingresos de su actividad privada. “El asunto de la tarasca me chupa un huevo. Cuando vine a Uruguay me dijeron que consiga una banca en el Senado por si se ponía pesada la Justicia, porque hay mucha manija contra los rusos. Pero siempre supuse que me iban a cobrar, nunca pensé que podía ser al revés”, agregó Sartori.