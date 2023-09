Charly | Al fin una nota que entiendo en este portal. Las de Astesiano, Marset, Penadés y todo eso no se entienden nada. No sé para qué las ponen. Para mantenernos alienados, seguramente.

Anarko | Jajajaj... qué ídolo Tinelli!!! Seguro que ahora salen los políticamente correctos a cancelarlo porque promueve el consumo de azúcares, grasas saturadas y no sé qué concha. A ver cuánto dura Tinelli en la tele después de esto. El establishment no soporta pronunciamientos políticos radicales.

Camilo_IPA | Tinelli/ traidor/ vos sos el dictador!!!

Programador_Canal 10 | El prime time de la tele no puede sostener al aire programas de contenido profundo y enriquecedor como “Polèmica...” Tendrìamos que empezar a averiguar si Tinelli ya patentò el concurso de comer alfajores y en ese caso a ver cuanto nos cobra por traerlo. Podrìamos hacerlos discutir sobre el caso CARU con la boca llena... no sè hay que agregarle algo local. Habría que poner uno de cada partido... o mejor a comunicadores que convoquen como Moré o Delgrossi.

Norma | Los porteños no pueden ser más guarangos. Todo lo que hacen es una muestra de mal gusto y chabacaneria que roza lo obsceno. Este “señor” Tinelli, por ejemplo, hace décadas que viene mostrando ojetes. A mí, que soy una persona que se crió viendo Telecataplum y Decalegrón, tanto ojete me impresiona.

Líber | Yo antes hacía campaña para que mis nietos no miraran Tinelli, porque me parecía que les iba a arruinar el cerebro. También hacía campaña para que no vieran a Nacho Álvarez ni escucharan a Petinatti, pero no hubo forma. Al final desistí y terminé mirando a Tinelli, porque, quieras que no, te acompaña un poco antes de irte a la cama, algo que le viene muy bien a un viudo de 97 años al que los hijos le retiraron el saludo.

Claudi | ¿Se olvidan que este señor Tinelli volteó a De la Rúa? Se burlaba de él todo el tiempo hasta que lo hizo caer. Acá los carnavaleros quieren hacer lo mismo con Lacalle Pou pero no van a poder porque la gente de bien no mira carnaval ni Tinelli. La gente de bien mira Esta boca es mía, el único periodístico serio que tenemos, que es verdaderamente plural y le da lugar a gente de izquierda como Valeria Ripoll y la propia Victoria Rodríguez, que salió durante años con Ernesto Agazzi.

YoSíLos_Vote | Jaaaaa. ¡Ídolo, Marcelo! Lo había dejado de ver pero por suerte este gobierno nos permite ver la tele en el celular, así que ahora me cago de la risa con él todas las noches. Con el Frente lo único que se podía hacer con el celular era jugar al juego del gusanito. Gracias a este gobierno tenemos 5G y smartphones. Lástima que los frentachos sean tan radicales y no logren verlo.