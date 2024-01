Reseñas

Discos

La Renga de La Teja - El río que nos une

Cada vez hay menos música original y más mezcolanzas creadas con inteligencia artificial, pero esta producción tiene sus hallazgos. Entre ellas, una versión de “Panic show”, el tema de los argentinos La Renga que popularizó el presidente Javier Milei, que en este caso empieza así: “Hola a todos, yo soy el Gato y te voy a Morgade”. También una fusión de “Los cien barrios porteños”, de Alberto Castillo”, y del “Saludo a los barrios” de La Reina de La Teja, que hermana Brazo Oriental con La Paternal, Villa Española con Villa Crespo y Boes con Goedo.

Docuseries

Los 1.000 quilombos de la Facultad de Humanidades - Ensayo sobre Kafka

Se estrena en las principales plataformas un documental acerca de la infinita capacidad de esa casa de estudios para meterse en problemas, incluso en los primeros días de enero, cuando no hay nadie en Montevideo y al 99% de la población no le importa un carajo ningún tema serio. Tensiones por un llamado interino grado 1 de seis horas semanales para el Centro de Lenguas, guerras fratricidas por conflictos nacidos a 12.000 kilómetros de distancia y guerrilleros de fotocopiadoras son algunos de los temas que se tratan. Con Jackie Chan haciendo del Chino Milton, Robert Moré en el papel del estudiante antisemita, César Troncoso encarnando al Decano y Pablo Mieres como Pablo da Silveira. Se recomienda habilitar el subtitulado porque una parte está en latín.

Chat IA

Estimada Inteligencia Artificial, ¿cuál es el mejor momento para ir de vacaciones? La empresa en la que trabajo me necesitaba y entonces decidí quedarme en Montevideo a trabajar durante el verano. Ahora me siento un tanto confundido y triste, pero quizá no sea tan grave, por eso te consulto.

Como modelo de lenguaje no puedo hacer juicios de valor, pero ¡tú eres valioso más allá de cuál es el mes en el que descanses! De todas maneras, necesito más información. ¿Estás trabajando diez horas solito en la oficina y en el tiempo libre aprovechando para seguir de cerca el mercado de pases del fútbol local mientras te peleas con desconocidos en Twitter sobre la bicisenda?

Jajajaja, sí, tal cual.

Como modelo de lenguaje no puedo decir con un 100% de certeza que eres un gil a cuerda, pero la dejamos por acá.