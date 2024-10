Pacha Sánchez: Compañeros, esto de las fake news contra Ojeda puede terminar dándole más vida. Si fue alguno de nosotros, me gustaría saberlo.

Charles Carrera: Yo no tuve nada que ver.

Lucía Topolansky: ¿Qué son las fake news?

Pacha Sánchez: No estamos llegando a nada. Ahora parece que Ojeda va a hacer una denuncia. Si alguno de nosotros está metido en este lío, tenemos que estar preparados.

+0054993354: Yo no tuve nada que ver.

Pacha Sánchez: ¿Y vos quién sos?

+0054993354: Aquel.

Pacha Sánchez: Ah, sos vos. Bueno, ¿decís que no tenés nada que ver, entonces?

+0054993354: Nada.

+0054984783: Yo tampoco.

Charles Carrera: ¿Y vos quién sos? Con esto de mantener algunos nombres en el anonimato a veces se complica.

+0054984783: No, yo soy el Riorda, el asesor argentino. Cambié el celular.

Blanca Rodríguez: Perdón, ¿y a mí nadie me va a preguntar? ¿Les parece que por venir de afuera de la política y tener una imagen de persona cálida y afable no podría hacer algo así?

Pacha Sánchez: ¡¿Fuiste vos?!

Blanca Rodríguez: No, no fui yo. Pero quiero que se me respete.

Lucía Topolansky: ¿Qué es una fake news?

+0054993354: ¿Aquel no habrá sido?

Charles Carrera: ¿No eras vos aquel?

+0054993354: Sí, sí. Pero no hablo de mí, hablo de AQUEL.

Charles Carrera: Ah, ta, me había confundido.