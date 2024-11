Está de más: * que cualquier canario te haga un jingle de campaña con la cumbia más berreta que haya porque está entusiasmado; * que haya tanta gente desinteresada que se sume a las precandidaturas con la sola pretensión de aportar ideas; * que el debate sea el domingo a la hora del corchazo; * que el debate justo caiga a la hora de la cena con tus suegros y tengas una excusa para faltar; * que se ordene previamente el temario del debate, así los candidatos no se van por las ramas con todo su plan detallado para transformar el país en todas las áreas; * que los circuitos para votar sean los mismos de la primera vuelta, así podés retomar la conversación sobre el clima con la gente de la mesa; * que ya no se hable más del voto Buquebus, porque los uruguayos que viven en Argentina no tienen ni para pagar la tasa de embarque de la Cacciola; * que López Mena siga teniendo más olfato que todas las encuestadoras; * encabezar el sector más votado de tu partido a pesar de ser increíblemente parecido al Sr. Burns, física y espiritualmente.

Está de menos: * que el jingle que haga cualquier canario entusiasmado sea mejor que el de la campaña oficial que armaron un publicista y un compositor; * la cantidad de gente que se está quedando sin trabajo por aportar ideas y que va a haber que buscarle empleo de alguna forma; * que el debate sea el domingo a la hora del corchazo; * tener que terminar en Guillermo Moreno buscando una interpretación del triunfo de Donald Trump porque acá solo se habla del balotaje; * que las papeletas para el balotaje sean en blanco y negro y no se pueda apreciar el color de las cabelleras; * que se venga la segunda vuelta y todavía no te hayas recuperado de la resaca por el pedo que te agarraste con tus amigos cincuentones el 27 de octubre; * las coaliciones que se desarman si el candidato pierde en la segunda vuelta; * los indecisos; * patalear porque una dirigente de tu partido se fue con el rival y terminar dándoles vida a ella y al rival; * estar recontra feliz por la victoria de Donald Trump pero no poder decirlo porque en Uruguay todavía está mal visto ser medio facho.