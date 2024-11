Nicolás Olivera: Buenas, quería saber cuándo vienen por Paysandú, así nos vemos las caras. Podemos hacer un asado. Por ahora tengo la churrasquera de la intendencia. Me gustaría conversar un poco con alguno de ustedes. No les digo de ir yo PORQUE SIGO LABURANDO DE INTENDENTE. Los leo.

Sebastián da Silva: Yo ahora estoy en la Posada. No sé si me da para ir. Tengo la camioneta en el taller, además, y el Uber hasta ahí es carísimo.

Nicolás Olivera: Yo te lo pago. Vení.

Pablo Mieres: Hola a todes. Bueno, si le pagás el Uber a Sebastián, me sumo. Tengo que empezar a pensar en la economía familiar y con esto del robo vamos a poner alarma perimetral y un guardia 24 horas. @guidomanini, ¿a alguno de los retirados de Cabildo que no salió diputado no le interesará hacerse unos pesos? Aclarale que no puedo ponerlo en caja por ahora.

Nicolás Olivera: @Pablo, Manini se fue del grupo ¿no te das cuenta? El lunes de mañana ya no estaba. Escribile al número personal, yo no lo tengo.

Sebastián da Silva: ¿Así que no tenés el teléfono de Manini? Antes le vivías escribiendo. Ya veo que te vas a empezar a hacer el progre porque se vienen las elecciones municipales y no nos querés cerca.

Nicolás Olivera: ¿Pero por qué no venís a conversar? ¿O te cagás?

Pablo Mieres: Muchachos, tranquilos. Hay que estar juntos en la derrota.

Sebastián da Silva: Callate, nabo. Sólo a vos te roban dos pendejos con un tramontina a dos cuadras de Avenida Italia.

Nicolás Olivera: Te hacés el guapo con Pablito pero no venís al norte.