Delia_1976. ¿Qué es la Iglesia?

José Pablo Bertaberry Bolartagaray (h). Qué disparate. ¿Quién hizo el sondeo? Seguro salieron a recorrer alguna zona marginal y le preguntaron a algún umbandista. No todo el mundo vive en la ciudad de Montevideo, señores encuestadores truchos.

Pensemos_Uruguay. Por estas cosas los uruguayos vivimos mal: alejados de la espiritualidad, todos divididos, pensando muy poco en el bien del país, abortando los pocos embarazos que hay y con las mujeres por la calle sin maquillar.

Jorge_Coronita. El ateísmo es un tema para ponerse serio, pero vale contar algún chiste, como el que conté la semana pasada en la cena de fin de año del Colegio del Sagrado Corazón de María Abanderada. Tiré la del exorcismo inverso, que es cuando el diablo intenta sacar al cura de adentro del niño. Alguno se rio, pero también hubo polémica, como siempre ha sucedido. A Mark Twain le pasó, a Álvaro Navia también.

Estratega. Esto tiene una dimensión política. El FA está alejado del pensamiento de la gente de los pueblos chicos del interior, por eso tiene que poner las barbas en remojo y hacer como que hay un Dios en el cielo, reírse de las que hablan con e, pedir con más energía la pena de muerte y cosas del estilo. Es eso o seguir perdiendo.

Juan. @Estratega Pero no ganó la última vez?

Estratega. @Juan Sí, puede ser, pero yo ya lo había pensado así.

Hipster_sagrado. Qué lamentable que acá se crean vivos por no creer en Dios. Yo también fui así, pero ahora me tatué un rosario, un poco porque veo que los streamers argentinos están en esa, pero también pensando en mi abuela Encarnación, que siempre fue muy religiosa y aparte me legó el apartamento de la calle Martí.

D-Loki (Freestyler). El pastor pide que insista, que dios está de mi lado / En esta ciudad sin alma, ya no somos escuchados / La calle hoy está vacía, ya no se puede ni estar / sin vender repasadores, no puedo entrar a Remar

Jhon Espósito. Si vamos a confiar en las encuestas, estamos jodidos. Yo a los del Censo les declaré que soy negro y que mi casa tenía tres baños y una piscina.. total... me hicieron las preguntas por teléfono.

Enrique. Yo no creo más en religiones. Estuve años yendo a la iglesia Tierra Santa a pedirle para que una mina que estuviera más o menos buena me diera bola. ¿Alguien me dio bola? Nadie.

Liberal. Yo soy batllista de toda la vida, pero más allá de mi profundo laicismo, creo que el retroceso del catolicismo no es bueno para la sociedad, porque es una doctrina con muchas cosas buenas a la que respeto mucho. Me pasa lo mismo que con el neoliberalismo, el odio a los sindicatos y el culto a la desigualdad.