Géminis

Todo pintaba para que la posición de Betelgeuse te trajera muchas cosas buenas, pero justo se atravesó Papá Noel en el momento de mayor influencia y te cagó la vida.

Piscis

Otro año perdido. No importa. La expectativa de vida dejó de aumentar, así que definitivamente cada vez queda menos.

Virgo

2025 te traerá alegría, felicidad y optimismo. Durarán hasta el 14 de enero. Después volverás a trabajar y todo seguirá como siempre.

Leo

Los próximos cinco años estarán determinados por la rotación de Civila y Castillo en torno a Oddone. El astro central podrá iluminar todo el firmamento o sumirlo en olas de radiación nociva, mientras que la “doble C” podrá potenciar o mitigar esos efectos. Del juego entre estos tres cuerpos celestes dependerá tu calidad de vida.

Capricornio

Sofía, te dejaste el celular en casa. Te dejo la llave con la vecina de enfrente si lo precisás ya mismo. Si no, vuelvo a las ocho, después de terminar el horóscopo y el crucigrama.

Libra

Me entró la duda de si Sofía es de Capricornio. Carlos, vos que sos de Libra y seguramente estás leyendo esto, tocale timbre a Sofía.

Escorpio

No comas pan dulce de marcas baratas.

Cáncer

Como siempre sucede con los cangrejos, tendrán problemas con el arranque. No les des bola a los que te hablan de tu zona de confort y hacete revisar el carburador. Si no es eso, puede que el chicler de baja no te esté dejando llegar el combustible. Quizás se te haya jodido la bobina, bobina.

Tauro

Buen momento para los nacidos bajo este signo, a menos que estén en Gaza, Siria, Líbano, Ucrania, cualquier país de África, las tres cuartas partes de los países del sudeste asiático y la mitad de los países latinoamericanos.

Piscis

Que la euforia de las celebraciones de fin de año no te haga olvidar que no se debe mezclar vino con whisky ni vino con sandía. Mucho menos nitroglicerina con amoníaco.

Ludovica

Tras cuatro décadas de trabajo, la célebre astróloga argentina recibió el reconocimiento que se merecía; la Unión Internacional de Astrología la homenajeó con un signo. Esta semana los nacidos bajo el signo de Ludovica sufrirán golpes terribles, pero no vamos a ahondar en el tema para no arruinar el momento.

Sagitario

El resto del mundo todavía no entiende quién es el verdadero centro del universo, pero no por eso modifiques tu forma de actuar. Es inútil cambiar de golpe toda una existencia marcada por la desconsideración, la indiferencia y el más profundo egoísmo. Además, no sería creíble.