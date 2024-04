Clarita | Machirulos, se juntan sólo para que no haya una mujer de candidata. Eso es lo único que les importa. Dejan de lado otros temas como el crecimiento de salario, la mejora en la educación o el sistema de salud... ¿Dónde está lo ideológico? Lo único que quieren es que no gane una mujer, ¿no? Si veo que Caro no llega, voto a Lau en la interna del PN.

Eulogio del Comité “1917” | Yo lo veo como una oportunidad. Lo pienso así: hay uno menos que nos rompa los huevos con la inflación, el déficit fiscal o los equilibrios de los macromercados. Ahora es mano a mano, Caro querida!!! A Andrés Lima lo arreglás con un puesto en la Técnica Mixta. Vamos por ese salariazo!!!

Bruno Ambientalistas Fundacionales 2013 | Por un lado me da pena que uno de los nuestros, el Carpincho, ya no sea candidato. Pero por otro lado me reconforta que ahora va a estar más cuidado, más en su ambiente, en los ríos, humedales y arroyos de nuestro precioso país, con gente de Canelones y del interior profundo, a juzgar por su acento.

Fellini, Bergman y Saura | No me parece una buena estrategia sumarse a la candidatura del MPP, o sea, del MLN. Entiendo que entre esa opción y la de apoyar a una candidatura del Partido Comunista era muy difícil, pero para mí había que seguir resistiendo al populismo y la irracionalidad. Ahora voy a tener que pensar muy bien a quién dar mi apoyo, porque mi voto vale. Es más, saqué cuentas y el mayor poder de incidencia para mi sufragio estaría en la interna del Partido Independiente, porque la puja Mieres-Sotelo va a estar re picante y con un votito puede darse vuelta.

Olga Playa Ramírez | Puro humo esto, para distraer del verdadero escándalo político de la semana. Están pintando de verde la rambla para hacer una ciclovía horrible. Todavía no nos reponemos del atentado que le hicieron a 18 de Julio, donde mueren miles de paisajistas por día, y ahora vienen con esta afrenta al escenario más bello de Montevideo. Yo digo, ¿por qué no actúa la Comisión de Patrimonio? ¿Vamos a dejar que destruyan toda la arquitectura clásica de Montevideo? ¿Willy Rey dónde está?

Cosme | AJA JAJA bergara apoya JA JAJA donde la apoya, JAJAJAJ la hubieras apoyado antes fanfarrón JAJAJA

Flia. Peloche | El Frente va quedando atrapado entre candidatos ultras, una comunista, un tupamaro y un bagayero cristiano. Ya no es lo que era en el 71, cuando estaban Seregni, Crottogini, Astori, Terra. Yo en esa época era de la 123, pero de alguna forma siento nostalgia por un frente equilibrado y democrático.

China_de_Tristan_Narvaja | ¿Ese ela señol goldo que hablaba de platito chino? Simpático ela... lástima.