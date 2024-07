Liberal | ¿Por 14 delitos vamos a permitir que se siga judicializando la política? ¿Y la república? ¿Y las instituciones? Triste, muy triste.

Don’t Tread on Me | Ya me veo a los zurdos tratando de mezclar todo y asociar esto con Caram o el alcalde de Cerro de las Cuentas. El primero es un corrupto y el segundo un degenerado, pero este edil es un rematador, o sea, un sacerdote del libre mercado. Y si se robó algo de los remates, seguro que es mucho menos que lo que le robó el Estado a él mediante impuestos. ¡Larga vida a este Robin Hood anarcocapitalista!

Bagual | @Don’t Tread On Me, no digas estupideces. Este es un chorro común y corriente. Caram no, porque él se quedó con algún vuelto pero no para él, sino para sus familiares.

Camilo_IPA | Es increíble las cosas esperpénticas que se leen en este foro. Acá la gran injusticia fue que se condenara a Valentina de los Santos, una emprendedora y mujer que, como tantas, otras fue víctima del patriarcado, el machirulismo y, en cierta medida, el machismo. ¿Les parece que la hubieran condenado de haber sido hombre? Pero claro, como repartía electrodomésticos para las mujeres rurales bigotudas y con siete hijos, el machismo y la agorafobia no se la perdonó.

OchoEme | @Camilo_IPA, sos un hipócrita, te la das de aliade pero en un baile de Ceipa le dijiste cualquier ordinariez a una amiga.

Camilo_IPA | @OchoEme, creo que más allá de los errores que alguien puede haber cometido, lo importante es mirar la propia conducta de uno y hacer una autocrítica. Tu amiga me venía haciendo ojitos desde el Taller de Problematización de la Enseñanza, así que ella empezó.

Somos Hidea | No sé cómo explicarles a las focas que todo esto es un ataque de la Fiscalía, que fue organizada y adoctrinada por Díaz y Gómez. Siempre hubo violadores, ladrones de bancos, adjudicadores de licitaciones arregladas, corruptos de todo tipo, atorrantes que nunca fueron a laburar, acomodados y ediles en la lista del nuestro partido, pero JUSTO AHORA QUE SE VIENEN LAS ELECCIONES se ponen a buscarle el pelo al huevo!!!11!1 Con perdón de la palabra.

Donald 2024 | A ver, ¿se acuerdan de la frase “lo político por encima de lo jurídico”? Es así. A este muchacho la gente lo votó, así que está más allá de tribunales y esas cosas de abogados. Es lo mismo que la inmunidad parlamentaria, pero para intendentes y ediles. Si nos metemos con los resguardos básicos, le estamos quitando los estímulos a la carrera política.

Pepe | Los blancos pillos están con todo. Son corruptos en lo público y en lo privado. Le tienen alergia al comportamiento ético. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? En octubre tenemos que sacarlos de un voleo en el orto y que no vuelvan por un par de décadas. #Ojeda2025.