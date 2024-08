El_Interior_También_Existe | Totalmente de acuerdo con el intendente Olivera. Esa no es forma de hacer campaña. La forma de hacer campaña es ir pueblo a pueblo prometiendo trabajos en la intendencia para los militantes. Respete las tradiciones del interior, Orsi, porque además usted sabe algo del tema.

Sorora | Celebro que el intendente de Paysandú, un hombre del Partido Nacional, esté denunciando ese ritual sexista y cosificador que es el cumpleaños de 15. Aparte, y creo que acá da en el clavo, el subritual de las fotos en exteriores no sólo es tremendamente denigrante para las adolescentes, sino también de muy mal gusto, por no decir terraja. Cuidemos a las gurisas y apostemos a la estética copada jipi chic del parque Rodó como forma de luchar contra las fotos en el Rosedal del Prado. De Orsi no hablo porque no tengo idea de qué piensa.

Benito_Todo_Blanco | Los del Fraude Amplio se creen que pueden ganar eludiendo todo contenido político, no diciendo nada ni mínimamente polémico hasta el final de la campaña? Se creen que la gente no piensa, no contrapone realidades, intereses ni proyectos de sociedad? Un poco tienen razón. Al final le embocan en todo, con razón ganan tan a menudo, no como nosotros que para volver a meter mano vamos a tener que esperar unos añitos más.

Dirigente_piola | Obvio que Orsi no habla, es solamente el candidato a la presidencia. Quizá es el momento de sincerar que todo el esfuerzo militante de tantas décadas y todas las reuniones con estufa a gas que les hacemos tener a las bases terminarán en que las decisiones de gobierno serán las que le pinten a un tecnócrata de CPA Ferrere o como se llame, blanqueado inmejorablemente a través de un candidato del MPP que no tiene capacidad, ganas ni fuerza política para ninguna otra cosa. Siento que es lo que hay que hacer, sobre todo ahora que en lo personal comencé a tener un poco la vaca atada.

Comité_América_Latina_Coso | @Dirigente_piola Compañero, todos estamos un poco calientes, pero es mejor el debate fraterno a tirar en público estas ironías.

Dirigente_piola | @Comite_América_Latina_Coso Qué ironías?

Camilo_IPA | Orsi, estoy seguro de que usted tenía otra cabeza en sus tiempos de estudiante del IPA. Era uno de los nuestros. Pero después terminó la carrera y se pasó al lado de los profesores recibidos, es decir, al lado de los vigilantes, al lado de la yuta. Al igual que les pasó a muchos, se aburguesó y se dedicó a dar clases. Qué vergüenza que haya abandonado de esta manera sus ideales de juventud.

Cabeza_de_Pelota | Está todo bien, es un crack el Nico Olivera, y entiendo que sea una referencia para la gente de Defensor, pero no tiene por qué decirle esas verdades ofensivas a Orsi.