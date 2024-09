Startup King Paso Carrasco | Me preocupa que Sartori se contamine de esta gente de la Lista 71. Él viene de afuera de la política y tiene esa imagen de muchacho simpático, despreocupado. En cambio, los herreristas despiertan asociaciones con corrupción, jodas, prisiones… Creo que lo van a terminar manchando a Juan. Y, además, seguro se le van a quedar con plata. Una cosa es ser capo en el mundo de los negocios y otra es moverse entre tipos expertos en financiar gastos de campaña.

Nora_Baguala | @Startup King Paso Carrasco, yo no me preocuparía tanto por eso. Lo que sí me preocupa es la posibilidad de que Juan vuelva a poner a su madre como suplente, porque el herrerismo no es un buen lugar para una mujer.

MadreYUruguaya | Como nacionalista me parece tristísimo que venga un millonario y termine sacándole el lugar a una mujer humilde que se hizo desde abajo como Laura Raffo.

Sorora | @MadreYUruguaya ¿Laura Raffo desde abajo? JAJAJAJAJA Sí, claro. Lo que sí es horrible es que venga un varón y le saque el lugar a una feminista como Laura Raffo.

Luis Alberto Saravia Gallinal Ortiz de Taranco | Me parece muy mal que se sectorice la figura de Sartori. Un nacionalista raigal como él tendría que ser patrimonio de todo el partido. Propongo que vaya segundo en TODAS las listas blancas después del presidente Lacalle, así su capital político se distribuye por igual entre todas las corrientes del partido.

Silvia 1979 | Me preocupa mucho lo de Raffo por varios motivos. Como mujer, me parece un claro caso de maltrato y machismo. Como frenteamplista, me asombra que después de lo que le hicieron no se haya sumado al Espacio 609, nuestro lugar de acogida. Tengo la ilusión de que recapacite y pueda integrarse al equipo de Oddone, aunque sea en un cargo de apoyo, como la dirección de la OPP o la presidencia del Banco Central.

LaDelParque | Sartori manya cagón siempre corriste no existís sartori la sexta nunca la vas a ver

Bolsilluda | @LaDelParque mirá que Sartori es bolso.

LaDelPArque | @Bolsiluda, ojo que yo nunca dije que sería un mal presidente para Nacional.

Olesya_KGB | Siempre estaremos muy agradecidos con Sartori y su familia por los 200 pasaportes uruguayos que le tramitó a nuestros camaradas. Gracias a esos documentos hemos logrado estrechar vínculos con Hezbolá, la mafia calabresa, el Primer Comando de la Capital y el eje venezolano-iraní, a lo largo y ancho de la Hidrovía. Pero hasta acá llegamos, la verdad que un acuerdo con Heber ya nos parece demasiado. Tampoco somos kamikazes.

EnanoDeSalle | Está cantado que Orsi gana en primera vuelta y que su gobierno va a ser una poronga, a lo Alberto Fernández. No se coman la pastilla, acá lo que está en juego es quién va a ser nuestro Milei en 2029 y por eso arrancan a joder otra vez con Sartori. LA CASTA LE TIENE TERROR A CUCÚ-SALLE!!!!