Aries. Te llegarán noticias positivas, pero te llegarán vía carta y la tirarás porque creerás que contiene listas de Gustavo Salle. Motivo número cinco mil para no votarlo.

Acuario. Si vendrá jodida la cosa esta semana que el único motivo para estar contentos que pueden tener los nacidos bajo este signo es que tienen una canción propia (“Age of Aquarius”) que no es tan decididamente horrible.

Libra. $U 51,06 a la compra. $U 57,14 a la venta.

Onza troy. No importa.

Peso argentino. Menos.

Capricornio. Levantarás pesas y pagarás carísima una campaña publicitaria que te hará ver como un pelotudo. Mientras tanto el Pato Celeste y los amigos se mandaron un hitazo que les costó 500 pesos para el vino y los bizcochos.

Géminis. Wikipedia dice que no hay evidencia científica de que la posición de los astros pueda influir en la vida de las personas. No le hagas caso. Nadie jamás logró vibrar alto leyendo Wikipedia.

Roberto. Dejá de quejarte por lo mal que te van las cosas, Roberto. Sacá el culo del sofá y hacé algo por la vida. ¿Te imaginás lo mal que se pondría tu viejo, un tipo que laburó toda su vida, al verte de joguineta, musculosa y crocs con medias abajo, mirando el celular y tirándote pedos 24/7? Respetate un poco más, Roberto. Hacelo por tu perro, el único ser vivo que aún se mantiene a tu lado, pero que ya se está deprimiendo de tanto verte así. Pensá un poquito en lo que estás haciendo con tu vida, Roberto.

Virgo. Encontrarás la felicidad, si es que existe tal cosa. Si no existe, no la encontrarás. En todo caso, ya no es necesario que sigas buscando.

Tauro. Esta semana es ideal para que finalmente empieces a cuidar tu cuerpo para vivir una vida más plena y sana. Llegó el momento de retomar las clases de pilates. Ah, no, perdón. Pilares. Mal nosotros. Esta semana es ideal para construir tu casa, entonces.

Escorpio. La posición de Venus hace que estos días sean ideales para comenzar nuevos emprendimientos, tomar riesgos y jugársela por los anhelos de toda la vida. Venus no es una estrella, sino un planeta, pero a simple vista no se nota la diferencia, así que endeudate tranquilo.

Sagitario. La expresión coloquial “difícil para Sagitario” alcanza y sobra para definir el panorama que te espera en los próximos días.

Leo. Si pudieras volver a nacer leerías más libros, viajarías más, amarías más, cocinarías más a tus seres amados y harías una cantidad de cosas más. Pero, ojo, que también harías una cantidad de cosas menos. Soñarías menos, arriesgarías menos, cortarías menos rosas para regalar a tus seres amados, saldrías menos a pasear con tu perro y llamarías menos a tus padres. Es una suerte que no puedas volver a nacer, porque sería un evento muy mágico y todo lo que quieras pero de suma cero.