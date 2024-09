Libros para niños: El pastorcillo y el atraso cambiario

Se trata de una recreación para los niños actuales de la vieja fábula del pastorcillo mentiroso, en este caso con el atraso cambiario en lugar del lobo. Durante los 15 años de gobierno progresista el pastorcillo ha repetido mucho que sus posibilidades de exportar se veían perjudicadas por la política económica del Lobo Danilo, pero nadie le hacía caso. Pocos años después, cuando efectivamente el atraso es real, ya nadie le cree, al punto de que el propio pastorcillo ni siquiera reclama su atención.

–El atraso ha aparecido en la colina y ha escapado con todos mis beneficios, dijo a otros pastorcillos como él que estaban en el Prado. ¿Por qué no nos quisieron ayudar? –se preguntaron.

Un cuidacoches respondió:

–Te hubiéramos ayudado, pero nadie cree en un mentiroso incluso cuando dice la verdad.

Documentales inspiracionales: Mi cordillerita

Antes de que el furor por la tragedia de los Andes se esfume del todo, la cadena H2O Max nos trae un documental acerca de Francisquita, la sobrina nieta de Pilolo García Strendorf. Narrada en primera persona, la pieza tiene altibajos, producto de la dispersión mental de la protagonista de cuatro años de edad (“¡cachi chinco!”), pero logra emocionar durante varios pasajes, en los que Francisquita ilustra algunas dificultades en el jardín de infantes como su propia cordillera de los Andes. Quizá fue un exceso la escena en que Fran aclara que la carne le gusta jugosa y sonríe a cámara pícaramente, pero en cualquier caso se trata de un documental conmovedor para todo el público de entre cuatro y cinco años.

Compras: Crocs con Medias Anti Sex Shop

Mientras la libido de la mayoría de la población mundial decae, un 2% de la población recorre el camino inverso y experimenta un deseo sexual cada vez más intenso. Esta condición, tradicionalmente denominada “ninfomanía” en las mujeres y “hombre” en los hombres, acarrea múltiples problemas para la vida cotidiana. En ese nicho de mercado irrumpe la gente de Crocs con Medias Anti Sex Shop para brindar múltiples soluciones: atuendos de jogging con camisa, discos con discursos de Pablo Mieres, frasquitos de invierno montevideano, discusiones de Twitter y otras propuestas quitarán las ganas de tocar a un ser humano hasta al joven más fogoso de la ciudad.

Vacaciones de setiembre: Churunflo al rescate

Nuevamente la compañía Óscar y los del Estaño trae las aventuras del encantador brujito para estas vacaciones de primavera. Como ya nos tiene acostumbrados, Churunflo aparece atado a un palo de escoba y vestido con ropa second hand para cantar canciones que ahuyentan a los malvados inspectores de la Intendencia de Montevideo que quieren cerrar la cantina del club por ruidos molestos. Los parroquianos se unirán a Los Anarquistas del Cordón y entonarán versiones de clásicos de ayer y de siempre, desafinadas y sin arreglos, pero ¿quién no quiere volver a oír “María Cristina me quiere gobernar”, “Que venga el trigo, que venga el maiz” o “Chofer, chofer, apure ese motor”, ahora con un sesgo antigentrificación?