Zurdo Hijo de Puta 1968. Tenés razón, Javi, hay gente bastante más nazi que Elon Musk.

Complejo. Como liberal de izquierda, personajes como Elon Musk me generan profundas contradicciones. Por un lado, es medio nazi, pero por otro, ha sido un gran generador de empleos que dinamizaron la economía. Por un lado, concentra en su única persona una proporción quizá un tanto desmedida de la riqueza mundial, pero por otro, mal haríamos en creer en impuestos confiscatorios. Por un lado, ha sido violento con algunas minorías, pero por otro dijo con claridad que Venezuela es una dictadura, a diferencia de Juan Castillo. En fin, no quiero hablar de mí, pero ya me bajé hace rato de creer que todo es blanco y negro y me subí a los grises y a otros lugares.

Gabriela_1952. Dijo “hijos de poeta”, no “hijos de puta”. Otra vez la propaganda del FA-PIT distorsionando. Intolerantes. Hay que cerrar tres o cuatro diarios para que aprendan.

Helmut Horst Hockenheim. Normalmente no participo en foros en otros países y mi español no es tan correcto como me gustaría, pero he notado que en vuestras culturas las gentes les ponen el apodo de nacionalsocialista a personas que no cumplen ni siquiera la mitad de los requisitos para ser miembro pleno del movimiento. Así que os recuerdo que existen caracterizaciones básicas más allá de algún saludo ocasional y parafernalia decorativa. A saber: 1) Creencia en la superioridad de la propia raza y desprecio por las demás; 2) Manifestar odio a grupos minoritarios de la sociedad; 3) Respetar un liderazgo incuestionable; 4) Pasión por la violencia organizada. Si no domináis todas estas áreas, no insistáis, porque tenemos cupos limitados.

Carrasco_Conection. La progresía estatista y empobrecedora que se instaló en Uruguay ya empezó a matar a los pocos liberales emprendedores que estábamos moviendo la aguja de la inversión privada. Son una manga de indios envidiosos, que persiguen políticamente a los que amamos la carne de feed lot y los cortes premium.

María Autocrítica. Se veía venir. En la década anterior nos pasamos tres pueblos, como dicen ahora, con el progresismo. O nadie se acuerda de la promoción del aborto como si fuera un tratamiento de skincare, de los que le ponían like a los discursos ultraviolentos de Cristina y de Lula, del chiste de poner personas de tipo indígena de presidente, o de la legalización del grupo Maciegas? Todo eso iba a volver. Ahora si Milei dice que está todo bien con los nazis y que a los zurdos nos va a venir a buscar a todos, no nos podemos quejar. Bah, ustedes, yo era nazi de antes.

Camilo_IPA. Al principio vinieron por los judíos, y como no soy judío no me importó. Después vinieron por los negros, pero como me autopercibo mapuche no me importó. Ahora vienen por el agua. Más allá de este famoso poema, me parece preocupante ese zurdos de mierda, dicho por un gobernante. Es fascista? Yo pensaba que no, pero Luna del Ceipa me hizo notar que sí, porque no dijo “Zurdes” sino “Zurdos”. Cuánto nos falta, a veces hasta a nosotros mismos!!!