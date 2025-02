@Martincho_Lema: Gente, cómo va? Nos tenemos que organizar para sacar al comunismo de Montevideo, pero no podemos darnos el lujo de dividir esfuerzos. Estamos de acuerdo con que soy el más preparado para dar esta batalla, no?

@Vicky_Caceres: No

@Soldado_Abdala: No

@Lau_Raffo: No

@Luis_LP: No

@Martincho_Lema: Luis, no sabía que estabas en el grupo, gracias por aportar, está bien bueno que los dirigentes históricos se embarren en esta lucha, mucho más ahora que el carnaval monopoliza toda la atención, con el tema ese de lo de Gramsci

@Soldado_Abdala: Nene, me parece que te falta mucho para ser un candidato pesado. Montevideo se banca burócratas, alcahuetes, minas histéricas, incluso pelados como vos, pero blancos no.

@Martincho_Lema: Pero si leés la historia nacional, tenés que ser blanco, no te queda otra

@Vicky_Caceres: ¿Por qué?

@Martincho_Lema: No sé, es un latiguillo que decimos los blancos. Anyway, hace seis meses que estoy recorriendo contenedores desbordados. El olor a naranja fermentada no me lo saco con nada. A mí no me van a venir a correr con el poncho los recién llegados.

@Roque_Garcia_CA: Perdón, ¿quién se hace llamar “Soldado”? Vamos a respetar las áreas de cada uno porque si no arrancamos mal. Está bien que no vamos como CORE en Montevideo, pero no nos robemos votos entre nosotros.

@Soldado_Abdala: Pelado no gana elecciones

@Vicky_Caceres: Jajajaja

@Luis_LP abandonó el grupo

@Vicky_Caceres: Yo estoy arrancando en esto, hay cosas que se me escapan. Pero vi que @Lau_Raffo tenía unas botas preciosas para ir a esos barrios. ¿Son del Indian?

@Martincho_Lema: Qué importa eso!!???! Hay que ir ahí en mangas de camisa, con gente de la zona y poner cara de preocupación.

@Vicky_Caceres: Pelado mala onda.

@Vale_Ripoll: A ver. Capaz que es porque vengo de conectarme con la naturaleza, pero es evidente que estamos viendo el árbol.

@Roque_Garcia_CA: ¿Qué árbol? Yo estoy en casa.

@Soldado_Abdala: Qué bolonqui. Me hubiera quedado en DC

@JorgeGandini: Cualquier cosa, a las órdenes.