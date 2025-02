Jóvenes Stajanovistas | Ayer nos juntamos en un activo a discutir la situación de Conexión Ganadera y pudimos estimar que lo que se afanaron Carrasco y Basso equivale, grosso modo, a 696.356 colchones Resortes Pockett Blanco - 1 Plaza, alta densidad de los que se compró Sendic. Para tener en cuenta el dato.

Maneco Tertuliano | Mucho cuidado: los que están armando flor de circo con Conexión Ganadera son los tupas y los bolches, que se quieren llevar puesta a la República, como siempre. Si nos descuidamos, se van a meter con el lavado de activos, con la calesita financiera y hasta con Emiliano Cotelo. ¡¡A frenar ya esta locura, republicanos de bien!!! ##LibertadResponsable ##TurkoIntendente

Esteban | Pensar que por 250 millones cagados me tengo que quedar los jueves en casa con Selva.

Cristo_Rey | Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y no le creo nada a Pablo Carrasco, que nos dejó adentro con más de 100 lucas verdes que habíamos juntado en la curia. ¡Son los diezmos de toda una vida, sorete!

Ing. Agr. Ugnalio Talaberterrecoextxea | Desde nuestro movimiento Solo Mío Uruguay queremos recalcar que no estamos de acuerdo con que el Estado intervenga en el campo. Recordamos además que nuestra actividad como productores se guía únicamente por el amor a la naturaleza y no por el vil metal.

Francis | Estos caballeros y sus esposas eran muy correctos. Venían siempre a comer curanto de pescado a la alcaparra y astilla de patatas con crema de hinojo, y la verdad eran de los pocos que no se quejaban de que el plato costara 8.500 pesos. Debí sospechar, supongo.

Belén_FCEA | Yo estudio economía en la pública y mi papá me insistía con que escuchara a Pablo Carrasco para tener una visión realista y práctica que complementara lo que me enseñaban los profes comunistas. La verdad, un bajón lo que está pasando. Ahora sólo queda Sotelo.

Chino_1891 | Charquero hijo de puta, seguí justificando el penal que nos cobraron. Mirá que sé bien en qué radio salís al aire.

Camilo_IPA | Triste. No estaba al tanto de cómo se manejaban estas “empresas” como Conexión Ganadera, y cuando me fui enterando de todo lo que pasó no lo podía creer. Pleno año 2025, tanto que hemos avanzado y aún va gente y pone plata para colaborar con el exterminio animal?? Porque tanto que se habla de las vacas, pero nadie sabe que toda esta movida era para matarlas y comer su carne!!!!