Luis Heber: Cayó el hombre, parece.

Álvaro Delgado: ¿¿¿¿¿¿Luis!!!!!!

Luis Heber: ¿Qué Luis?....ah, no, no. Dios no lo permita.

Graciela Bianchi: ¿Por qué te haces el misterioso? Decí quién cayó... Trump?

Luis Heber: ¿Pero uds no escuchan los noticieros?

Graciela Bianchi: Yo desde que dejé el Dámaso duermo a pata suelta. Hasta las 11 no salgo de la cama.

Álvaro Delgado: Ahh... ya vi. Cayó Marset. Bueno, por ahí en la embajada en La Paz nos queda algún funcionario amigo.

Luis Alberto Heber: Tenemos que empezar a presionar por el tema de la extradición.

Pablo Mieres: ¿Estamos seguros de que extraditarlo a Uruguay sería una buena opción? No digo que no sea justo, pero nos estaríamos comprando un problema.

Luis Alberto Heber: Presionar para que lo extraditen a cualquier país menos a Uruguay, Pablo. Por cosas como esa es que tenés menos votos que Flavio Perchman.

Fernando Cristino: Perdón, llegué a casa a las 9 de la mañana y recién veo el chat. ¡¡¿¿¿Cayó Luis???!!

Beatriz Argimón: Fer, no te hagas tú eco de los rumores. Cayó Marset.

Fernando Cristino: ¿Alguien me puede explicar qué mierda es eso de “tueco”? Además, ¿quién mierda es Marset?

Beatriz Argimon: Un narco.

Fernando Cristino: ¡¡¡¿Cayó el dealer de Luis?!!!

Luis Alberto Heber: Muchachos, no nos pongamos nerviosos. Por ahora no se sabe mucha cosa. Mantengamos la calma.