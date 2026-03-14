Luis Heber: Cayó el hombre, parece.
Álvaro Delgado: ¿¿¿¿¿¿Luis!!!!!!
Luis Heber: ¿Qué Luis?....ah, no, no. Dios no lo permita.
Graciela Bianchi: ¿Por qué te haces el misterioso? Decí quién cayó... Trump?
Luis Heber: ¿Pero uds no escuchan los noticieros?
Graciela Bianchi: Yo desde que dejé el Dámaso duermo a pata suelta. Hasta las 11 no salgo de la cama.
Álvaro Delgado: Ahh... ya vi. Cayó Marset. Bueno, por ahí en la embajada en La Paz nos queda algún funcionario amigo.
Luis Alberto Heber: Tenemos que empezar a presionar por el tema de la extradición.
Pablo Mieres: ¿Estamos seguros de que extraditarlo a Uruguay sería una buena opción? No digo que no sea justo, pero nos estaríamos comprando un problema.
Luis Alberto Heber: Presionar para que lo extraditen a cualquier país menos a Uruguay, Pablo. Por cosas como esa es que tenés menos votos que Flavio Perchman.
Fernando Cristino: Perdón, llegué a casa a las 9 de la mañana y recién veo el chat. ¡¡¿¿¿Cayó Luis???!!
Beatriz Argimón: Fer, no te hagas tú eco de los rumores. Cayó Marset.
Fernando Cristino: ¿Alguien me puede explicar qué mierda es eso de “tueco”? Además, ¿quién mierda es Marset?
Beatriz Argimon: Un narco.
Fernando Cristino: ¡¡¡¿Cayó el dealer de Luis?!!!
Luis Alberto Heber: Muchachos, no nos pongamos nerviosos. Por ahora no se sabe mucha cosa. Mantengamos la calma.