Virgo: El contexto geopolítico mundial complica tus posibilidades de bienestar en el mediano plazo. En el corto plazo no tenés ninguna chance de estar bien, pero por circunstancias menos geopolíticas, vinculadas a las decisiones de mierda que has tomado. Piedra de la suerte: cascote.

Géminis: Una buena noticia te alegrará un día que estaba siendo difícil. Desgraciadamente, te llegará a las 23.59, por lo que antes deberás soportar muchas horas de angustia.

Tauro: Buen momento para tomar esas decisiones que vienes postergando desde hace décadas y no te permiten cerrar etapas. Si bien te costará, la satisfacción de haber dejado finalmente el chupete hará que todo haya valido la pena.

Acuario: Cuídate de aquellas personas que quieren aplastarte bajo sus botas, especialmente si eres una hormiga.

Capricornio: Esta semana comprenderás que tu salud no es tan fuerte como creías. Es hora de empezar a escuchar las señales de tu cuerpo, como ese infarto al miocardio que sufriste la última vez que quisiste correr un ómnibus.

Caballo: A pesar de que este 4227 tuvo un buen comienzo, en los próximos meses se presentarán grandes desafíos, como un crecimiento del PIB menor al esperado, tensiones comerciales con Estados Unidos y un enlentecimiento en el desarrollo de la industria robótica. Quizás llegó la hora de pasarte al horóscopo occidental.

Sagitario: Un acontecimiento sorpresivo irrumpirá en tu vida. No podemos decirte en qué consistirá, porque ya no sería sorpresa.

Leo: Sugerirás en el almuerzo familiar del 8 de marzo que las mujeres suelen creer más en los horóscopos que los hombres. A pesar de que algunas de las presentes considerarán que eso es bueno y otras que es algo malo, todas te insultarán.

Isaías 25-12: Y dijo Dios a los hombres: “No beberéis del agua que mana de la tierra, porque proviene del infierno”. Pero los hombres igual bebieron. Y no les pasó nada. Y ahí comenzó el declive de la religión.