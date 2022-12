El jueves 30 de noviembre, se llevó adelante la sesión de la Comisión de Obras de la Junta Departamental de Maldonado (JDM), en la cual los ediles se enteraron por el empresario italiano Guiseppe Cipriani que el inversor egipcio Naguib Sawiris se retiródel proyecto para el exhotel San Rafael debido a las “demoras” en la aprobación.

Además, en ese encuentro virtual, [el magnate advirtió: “Si esperamos un poquito más, se va también Cipriani”.

Este jueves 8 de diciembre, en una nueva sesión de la Comisión de Obras, el proyecto quedó aprobado con las firmas de los ediles nacionalistas. El expediente fue ingresado en la orden del día para que sea tratado y votado en la sesión del próximo martes por todo el plenario del legislativo departamental.

Las excepciones de obras necesitan mayoría especial de 19 votos, por tanto, con la anuencia de los 21 ediles que integran la bancada del Partido Nacional, “ya estaría subsanado” el tema, indicó el presidente de la JDM e integrante de la comisión de obras, Darwin Correa, en diálogo con la diaria. Correa señaló que, de todas formas, espera contar con el apoyo de los 31 ediles. “Creo que no hay ciudadano de Maldonado que no quiera que se construya algo ahí”, consideró. “Por suerte, después de mucho trabajo, sale adelante. Hemos trabajado fuertemente en esto”, destacó.

Tras ser consultado sobre cuáles fueron los puntos que hicieron cambiar de opinión a los ediles sobre la aprobación del proyecto, ya que en la anterior sesión manifestaron diferentes inquietudes sobre la concreción del mismo, Correa señaló que luego de una conversación con “todas las partes”, principalmente con el inversor, “ya no tenemos instancia para quemar: o se aprueba o no se aprueba, ya no hay más vuelta que darle, no podemos esperar más tiempo”.

Agregó que Cipriani ya ha invertido más de 50 millones de dólares en el terreno. “Una persona que invierte todo ese dinero, no va dejar eso como una piscina o un pozo. Ya están precontratadas las empresas constructoras brasileñas”, contó.

Cipriani tiene 180 días para comenzar las obras luego de que el proyecto quede aprobado, sin embargo, el presidente de la JDM afirmó que el decreto que así lo establece se podría “rever” para este caso en particular dadas las dimensiones del proyecto. “Unos días más no sería de dificultad. Se debe construir para traer bienestar y trabajo a Maldonado”, manifestó.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, fue informado en la misma noche del jueves sobre la aprobación en la comisión y manifestó su “voluntad” de que el proyecto salga, indicó Correa.

El último render enviado por los arquitectos a la Intendencia de Maldonado y a la JDM cuenta con una torre principal de 320 metros, lo que significa que será el edificio más alto de Uruguay y de América Latina.