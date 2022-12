Desde hace dos semanas, la Laguna del Sauce en Maldonado, principal curso de agua dulce para el suministro en el departamento, presenta cianobacterias, según se divulgó en redes sociales y confirmó a la diaria el doctor en ciencias e integrante de la Comisión Cuenca de la Laguna del Sauce, en representación del instituto de investigación SARAS y del Centro Universitario Regional Este (CURE), Néstor Mazzeo.

“Desde hace dos o tres semanas tenemos la presencia de cianobacterias, incluso visibles a simple vista. En realidad, están en todo el sistema, pero más en playa sur y contra la represa, frente a la base aeronaval”, ilustró.

Según explicó, la laguna no está drenando agua hacia el Río de la Plata a través del arroyo El Potrero, lo que significa que no logra perder la biomasa de cianobacterias. “Si tenés agua retenida por mucho tiempo, es mayor la posibilidad de la ocurrencia de cianobacterias, la temporada viene complicada”, advirtió. No obstante, señaló que para esta temporada de verano existe un nivel de agua “adecuado” en la Laguna del Sauce porque hubo un “buen manejo” de la represa durante el año.

Sin peligro para el consumo

Mazzeo explicó que desde 2015, mediante un convenio entre OSE, la Universidad de la República y el ahora Ministerio de Ambiente, se realiza un relevamiento semanal del agua, a cargo de un equipo de investigadores y docentes del CURE Maldonado. El muestreo se lleva a cabo desde noviembre de cada año hasta finales de mayo, ya que las floraciones de cianobacterias ocurren fundamentalmente en época estival debido a que los microorganismos prefieren las temperaturas altas.

Ante la aparición de cianobacterias, Mazzeo planteó que puede haber dos tipos de afectaciones: la primera es que restringe las actividades recreativas que se llevan a cabo en la Laguna del Sauce y la otra son las dificultades para el suministro y potabilización del agua.

En varias oportunidades, OSE y los expertos advierten por evitar baños en la laguna, principalmente en playa sur, debido a la cantidad de cianotoxinas, sin embargo, en este caso, la planta potabilizadora de Laguna del Sauce está en condiciones de enfrentar la situación, sostuvo. “Se genera confusión en la población y vale aclarar que la planta tiene una capacidad importante y puede sobrellevar situaciones complicadas”, expresó Mazzeo.

Agregó que la presencia de cianobacterias no representa peligro para el consumo y que la planta de tratamiento realiza muestreos semanales para detectar si es necesario modificar alguno de los procesos de potabilización. En esa línea, detalló que las muestras se toman en frecuencias horarias claves y, de esta manera, se analiza y comprueba la eficiencia del tratamiento.