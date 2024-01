“El Partido Colorado no existe en Maldonado”, dijo el intendente Enrique Antía en una rueda de prensa, al opinar sobre la escasa intervención del coloradismo en los debates de la Junta Departamental y, en particular, sobre las excepciones para un hotel de campo en La Juanita. No tardó en reaccionar el sector Avanzar Maldonado, integrado a la plataforma Crece, que acompaña la precandidatura de Robert Silva a la presidencia de la República.

“Esas declaraciones no solo son incorrectas, sino una falta de respeto a la rica historia y el incansable trabajo de nuestro partido en la región”, respondió la agrupación Avanzar Maldonado, en un comunicado emitido el mismo viernes 19. “Es triste y preocupante que el señor Antía elija ignorar la contribución histórica y actual en el desarrollo de Maldonado”, agregó.

Más adelante, la agrupación afirmó que “el Partido Colorado sigue siendo parte fundamental” del departamento y subrayó que “ha estado en la primera línea de del progreso social y económico” del mismo. “Ignorar esto es darle la espalda a la realidad y a la historia de la región”, remarcó.

Avanzar Maldonado -dirigido por una mayoría de jóvenes declarados independientes y progresistas- consideró las palabras de Antía como “un desprecio” no sólo hacia el partido sino también hacia los ciudadanos colorados que siguen confiando. “Esta actitud es inaceptable de un líder político, y demuestra una falta de respeto hacia la pluralidad y la democracia”, sentenció la agrupación, para solicitar que el intendente se “retracte” y “pida disculpas” por sus dichos.

En las redes sociales, varios dirigentes colorados repudiaron las expresiones de Antía y no faltaron las acusaciones de “soberbia” hacia el jefe departamental. Entretanto, el sector que encabezan los colorados Germán Cardoso y Eduardo Elinger se ha llamado a silencio.

*aclaramos que Avanzar Maldonado no pertenece a Ciudadanos, como señalamos por error en el texto original.